Luego del triunfo de Lula en Brasil, silencio en la Casa Rosada: esperan que Javier Milei fije posición

El triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil sorprendió al Gobierno de Javier Milei , que había manifestado su apoyo a Flávio Bolsonaro y esperaba la victoria de su aliado ideológico. Ante el nuevo escenario regional, en la Casa Rosada optaron por la cautela y resolvieron mantener el silencio hasta conocer la reacción del mandatario.

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“Hay que esperar” , remarcaron a TN fuentes oficiales. Los funcionarios consultados evitaron anticipar una postura y, según pudo saber este medio, la decisión es no hacer declaraciones públicas sobre el resultado hasta que Milei se pronuncie .

En los despachos oficiales había expectativa por una victoria de Bolsonaro . Sin embargo, el hermetismo se mantuvo durante toda la jornada electoral, incluso después de que se reanudara el escrutinio tras la extensión del horario de votación .

Cuando el Tribunal Supremo amplió el horario para votar, surgieron cuestionamientos entre dirigentes cercanos al bolsonarismo y también en sectores del oficialismo argentino. Milei había compartido en sus redes publicaciones críticas contra Lula y mensajes que ponían en duda la transparencia del proceso electoral .

Una de ellas, difundida por el medio digital La Derecha Diario, afirmaba: “URGENTE — LULA QUIERE ROBAR LAS ELECCIONES: SE EXTENDIÓ DOS HORAS EL HORARIO DE VOTACIÓN EN TODO BRASIL” . El Presidente la reposteó mientras se desarrollaban los comicios.

Con el avance del escrutinio, no obstante, Lula consolidó una ventaja sobre Flávio Bolsonaro y encaminó su victoria en la segunda vuelta, un resultado que se apartó de las expectativas del Gobierno argentino.

El respaldo de Milei a Bolsonaro y la agenda regional

En los días previos, Milei había dejado en claro su apoyo a Flávio Bolsonaro, a quien consideraba un aliado clave para su proyecto político en América Latina, y vinculó la elección con la posibilidad de ampliar la presencia de gobiernos liberales en la región.

“Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha, que le plantea cara al comunismo en todo el mundo”, sostuvo el viernes en la gala anual de la Fundación Faro, el think tank de La Libertad Avanza.

El sábado, en una entrevista, había señalado que un triunfo de Bolsonaro permitiría “acelerar fuertemente” la agenda aperturista del Mercosur. Para el Presidente, que Brasil se sumara a gobiernos de orientación económica liberal facilitaría los acuerdos comerciales y una mayor apertura de mercados.

“Paraguay es liberal, con Santi Peña; nosotros somos liberales; Brasil liberal en caso de que gane Flávio; y si bien Uruguay tiene un gobierno de izquierda, siempre tuvieron vocación de apertura; con lo cual se viene un periodo para acelerar a fondo en el Mercosur con una agenda fuerte de libre comercio”, había planteado.

El resultado modifica ese escenario y abre interrogantes sobre el vínculo entre ambos gobiernos, que ya mantenían diferencias políticas e ideológicas. La relación entre Milei y Lula estuvo atravesada por cruces públicos desde el inicio de sus gestiones, aunque ambos países sostienen una agenda bilateral relevante en materia comercial y económica.