Lula pedirá anular la candidatura de Flávio Bolsonaro por una presunta interferencia de Meta en Brasil

La campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva solicitará a la Justicia electoral que anule la candidatura de su rival, Flávio Bolsonaro , por una presunta interferencia de Meta en la campaña rumbo al balotaje previsto para el próximo domingo. El recurso será presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), según confirmó una fuente del equipo del mandatario a la agencia AFP.

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La denuncia apunta a una supuesta manipulación algorítmica por parte de la compañía estadounidense, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. Desde el entorno de Lula sostienen que el funcionamiento de esas plataformas habría perjudicado la difusión de los contenidos del presidente y favorecido a su adversario, representante de la derecha brasileña.

La presentación judicial se produce en la recta final de una elección marcada por las acusaciones cruzadas y por la intervención de las autoridades electorales para garantizar condiciones equitativas en la competencia digital.

En medio de las acusaciones, Meta aseguró que cumplió las órdenes del Tribunal Superior Electoral para garantizar un tratamiento igualitario de las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro en sus plataformas. La empresa comunicó que había implementado las medidas exigidas por el tribunal después de recibir un plazo de 24 horas para demostrar que estaba tomando acciones concretas.

La compañía había quedado bajo la lupa judicial luego de que el tribunal considerara insuficientes sus explicaciones anteriores. Entre las irregularidades denunciadas figuraban restricciones en la difusión de publicaciones vinculadas a Lula y diferencias en el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial de WhatsApp.

Meta reconoció fallas técnicas, entre ellas la desactivación por error de anuncios de la campaña del presidente brasileño, aunque negó que se tratara de una decisión destinada a favorecer a su rival. También sostuvo que los problemas registrados no afectaron exclusivamente a Brasil.

La Justicia electoral había advertido que el incumplimiento de las medidas podía derivar en multas diarias para la empresa. El objetivo de la intervención es garantizar condiciones equitativas para ambos candidatos en las plataformas digitales durante la recta final de la campaña.

Las denuncias por el alcance de las publicaciones y la inteligencia artificial

La campaña de Lula sostiene que sus contenidos tuvieron una distribución limitada en Instagram y WhatsApp, mientras que publicaciones vinculadas a Flávio Bolsonaro habrían recibido un tratamiento más favorable.

Otro de los cuestionamientos se centró en Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp. Según las denuncias, el sistema rechazaba algunas solicitudes para generar contenidos electorales relacionados con Lula, mientras permitía realizar pedidos similares sobre su adversario. La situación fue objeto de verificaciones periodísticas y motivó reclamos ante las autoridades electorales.

La presentación para pedir la anulación de la candidatura lleva el conflicto a una nueva instancia judicial a pocos días de la votación. La denuncia de la campaña de Lula todavía no implica que exista una decisión judicial que determine que Meta favoreció deliberadamente a Bolsonaro ni que la candidatura vaya a ser anulada.

La resolución del caso quedará en manos de la Justicia electoral brasileña, que deberá evaluar los argumentos presentados y las medidas informadas por la compañía tecnológica.