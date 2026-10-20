Polémica frase de Lula sobre las mujeres desató un duro cruce con Milei a días del balotaje

Una frase de Luiz Inácio Lula da Silva sobre las mujeres y las tareas domésticas encendió la recta final de la campaña presidencial en Brasil y provocó una fuerte reacción de Javier Milei. El mandatario brasileño defendía la eliminación del esquema laboral de seis días de trabajo por uno de descanso cuando sostuvo que, para muchas mujeres, la única jornada libre termina convirtiéndose en otro día de trabajo por las obligaciones dentro del hogar.

“ En el caso de las mujeres, el día que tienen libre en casa es, en realidad, cuando más trabajan, porque tienen que limpiar todo lo acumulado durante la semana ”, afirmó Lula durante una entrevista con la cadena SBT. La declaración buscaba respaldar su argumento sobre la doble carga laboral que enfrentan muchas trabajadoras, pero la forma en que fue expresada generó críticas y una fuerte repercusión política.

El contexto es particularmente sensible: Lula busca la reelección y enfrentará el próximo domingo 25 de octubre a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial. La campaña ingresó en sus últimos días con una fuerte polarización y diferencias ajustadas entre ambos candidatos.

Lula: “La mujer no puede trabajar 6 días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa”. https://t.co/9QHOdiLhYR

Entre las respuestas apareció la de Javier Milei , quien compartió públicamente las declaraciones del mandatario brasileño y lanzó un duro mensaje contra su par. El presidente argentino lo acusó de sostener una postura contradictoria respecto de las críticas progresistas sobre cuestiones de género y utilizó expresiones como “progres machirulos” y “zurdo ladrón”.

Pero Milei fue más allá de la discusión por las tareas domésticas y llevó el cruce directamente al proceso electoral brasileño. “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”, escribió al referirse al balotaje. El mandatario argentino no presentó pruebas de una eventual maniobra fraudulenta y hasta el momento no existe información oficial que respalde esa acusación.

La intervención sumó un nuevo capítulo a la compleja relación política entre ambos presidentes, que durante los últimos años protagonizaron reiterados cruces ideológicos y declaraciones públicas. Esta vez, además, el enfrentamiento se produjo cuando faltan apenas cinco días para una elección decisiva en Brasil.

Qué quiso plantear Lula con la polémica frase

La declaración surgió mientras Lula explicaba su posición sobre el fin de la denominada escala 6x1, un sistema bajo el cual una persona trabaja seis días y dispone de uno de descanso. El presidente defendió reemplazar ese esquema por jornadas con mayor tiempo libre y sostuvo que la modificación tendría un impacto especial sobre quienes, además del empleo remunerado, cargan con buena parte del trabajo doméstico.

Lula aclaró también que no pretende imponer un modelo idéntico para todas las actividades. Señaló que sectores como hospitales o determinadas industrias tienen necesidades particulares y que las condiciones deberían ser negociadas para equilibrar el descanso de los empleados con la continuidad de las empresas.

La discusión sobre la jornada laboral se convirtió en uno de los temas importantes de la campaña brasileña. El Senado aprobó recientemente en dos votaciones la propuesta para terminar con el sistema 6x1 y avanzar hacia una semana de 40 horas y dos días de descanso, una reforma que Lula incorporó como una de las banderas de su campaña por la reelección.

Una polémica en plena cuenta regresiva electoral

La frase sobre las mujeres terminó desplazando momentáneamente el debate laboral y alimentó el enfrentamiento político. Mientras sectores críticos interpretaron sus palabras como una asociación de las tareas domésticas exclusivamente con las mujeres, quienes defendieron al mandatario remarcaron que estaba haciendo referencia precisamente a la doble jornada que enfrentan muchas trabajadoras.

Milei aprovechó el episodio para intervenir directamente en la discusión y cuestionar a Lula a pocos días de la elección. Su comentario sobre un eventual fraude agregó tensión a una campaña que ya venía marcada por fuertes enfrentamientos entre el actual presidente y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

El próximo 25 de octubre, Brasil definirá en las urnas quién ocupará la Presidencia. Hasta entonces, el cruce originado por la frase de Lula se convirtió en otro elemento de una campaña que ingresó en su tramo final con alta confrontación política.