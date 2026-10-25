Brasil: Lula busca la reelección y Flávio Bolsonaro llega como favorito a un balotaje con impacto en la región

Brasil vive este domingo una jornada decisiva. Más de 158 millones de personas están habilitadas para elegir entre dos modelos opuestos: el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva , referente de la izquierda que aspira a un nuevo mandato, y el del senador Flávio Bolsonaro , hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal . El ganador gobernará durante los próximos cuatro años .

El escenario actual es producto de la sorpresa de la primera vuelta , el 4 de octubre. Aunque las encuestas anticipaban una victoria del líder del Partido de los Trabajadores , Bolsonaro terminó primero con el 47% de los votos, dos puntos por encima de Lula, que sumó el 45% . La diferencia fue de 2,2 millones de sufragios .

Desde entonces, el panorama cambió. El senador aparece como favorito , aunque el mandatario achicó la distancia en las últimas dos semanas. Algunos sondeos le dan a Bolsonaro una ventaja mínima, mientras que el último de Datafolha reflejó un empate técnico . Para el analista Marco Teixeira , de la Fundación Getúlio Vargas , el candidato opositor tiene “algo de ventaja” y llega más sólido porque cuidó de no alejar al electorado moderado , además de contar con el voto antilulista.

La clave para Lula está en los más de 33 millones de brasileños que no fueron a votar el 4 de octubre, alrededor del 21% del padrón . Se trata de un sector con mayor presencia en los estratos más postergados y en el nordeste empobrecido, donde el presidente tiene su principal bastión. Sin embargo, no hay garantías de que ese electorado se movilice en masa. Del lado de Bolsonaro pesan otros factores: el apoyo de los candidatos que quedaron eliminados, que juntos reunieron cerca de cinco puntos , y el respaldo de los principales partidos de centroderecha, el llamado Centrão , que suele armar mayorías en el Congreso.

La jornada no se limita a la presidencia. Siete estados que no definieron su gobernador en la primera vuelta también van a balotaje , entre ellos Río de Janeiro y Brasilia .

En el plano regional, a sus 80 años Lula es el último gran exponente de la izquierda en Sudamérica, ya que el gobierno uruguayo de Yamandú Orsi tiene un perfil más moderado y menor peso político y económico. Una victoria de Bolsonaro, de 45 años, no solo marcaría el final del ciclo del dirigente histórico, sino que reconfiguraría el mapa político de la región y tendría repercusiones en Buenos Aires, donde Javier Milei hizo campaña por el candidato opositor y cuestionó con dureza al mandatario brasileño.

Un cambio de gobierno también supondría el alineamiento inmediato de Brasil con Donald Trump y su ingreso al Escudo de las Américas, la iniciativa de la Casa Blanca para coordinar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Argentina ya forma parte del plan, que Lula rechaza y que habilita la presencia de tropas estadounidenses en la zona.

Según Teixeira, lo que está en juego es el modelo de país: la continuidad de una fuerte inversión en políticas públicas e inclusión social, o un esquema más liberal, con un Estado que se retira de ciertos programas y gasta menos en lo social. También se define si Brasil seguirá buscando un lugar propio en la política exterior o se encolumnará detrás de Estados Unidos.