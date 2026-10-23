Elecciones Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro llegan empatados al último debate antes del balotaje

Brasil entró en las horas decisivas de una elección presidencial que no podría estar más ajustada. Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro llegan empatados al último debate televisado antes del balotaje del domingo 25 de octubre , según el último estudio de Datafolha , que otorgó a cada candidato el 50% de los votos válidos.

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La encuesta marcó además una recuperación de Lula durante las últimas semanas. Dos semanas atrás, Flávio Bolsonaro aparecía con una ventaja de cuatro puntos, con 52% frente a 48%; luego la distancia cayó a 51%-49% y ahora el escenario quedó prácticamente igualado. En los números sin excluir blancos, nulos e indecisos, el senador obtiene 47% y Lula 46% .

El trabajo de Datafolha fue realizado entre el 20 y el 22 de octubre sobre 2.520 electores de 154 ciudades y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Por eso, incluso la mínima diferencia que aparece en los números sin redondear está dentro del empate técnico y no permite proyectar un ganador.

Con ese escenario de máxima paridad, todas las miradas estarán puestas este viernes en el último debate presidencial , organizado por TV Globo. El encuentro comenzará a las 21.20 de Brasil, la misma hora en Argentina , y será la última oportunidad para que ambos candidatos se enfrenten directamente antes de la votación.

Será el segundo cara a cara entre Lula y Flávio Bolsonaro durante la campaña del balotaje. En el primero, organizado por Band, hubo fuertes cruces, acusaciones y momentos de tensión. Para esta nueva edición, Globo decidió modificar algunas reglas y limitar los desplazamientos de los candidatos mientras habla su adversario , después de las situaciones registradas en el encuentro anterior.

También habrá seguimiento y chequeo de las declaraciones, en una campaña atravesada por acusaciones cruzadas sobre desinformación y contenido difundido a través de redes sociales. Tanto el oficialismo como la oposición llevaron además denuncias ante el Tribunal Superior Electoral por presuntas irregularidades en plataformas digitales.

Bolsonaro ganó la primera vuelta, pero Lula recortó distancia

Flávio Bolsonaro llegó al balotaje después de imponerse en la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03% de los votos válidos, mientras Lula obtuvo el 45,16%. La diferencia fue menor a dos puntos y dejó planteada desde entonces una definición extremadamente cerrada.

El dato adquiere relevancia porque en los siete balotajes presidenciales disputados desde la recuperación democrática brasileña, siempre terminó ganando el candidato que había quedado primero en la primera vuelta. Lula intentará romper ese antecedente después de haber conseguido reducir progresivamente la ventaja de su rival durante las últimas semanas.

Otro relevamiento publicado este viernes reforzó la idea de paridad. Ipespe/Abrapel ubicó a Flávio Bolsonaro con 50,5% de los votos válidos y a Lula con 49,5%, una diferencia de apenas un punto que también se encuentra dentro del margen de error del estudio.

Dos Brasil frente a frente

El mapa electoral muestra además diferencias marcadas entre ambos candidatos. Datafolha registró un mejor desempeño de Bolsonaro en el Sudeste, el Sur y entre los votantes evangélicos, mientras Lula conserva mayor respaldo en el Nordeste, entre los sectores de menores ingresos y entre los electores con menor nivel de escolaridad.

Lula, que busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo, centró buena parte de su campaña en defender la continuidad de sus políticas sociales y presentar la elección como una disputa sobre el rumbo democrático del país. Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, puso el foco en la seguridad, el costo de vida y la necesidad de un cambio político.

La campaña formal llegará a su tramo final este sábado y el domingo los brasileños volverán a las urnas. Con las encuestas prácticamente divididas por mitades, el último debate aparece como uno de los pocos acontecimientos capaces de mover votos en una elección que puede definirse por una diferencia mínima.