    • 21 de octubre de 2026 - 07:03

    "Maracanazo": la reacción de los diarios de Brasil tras la victoria de Boca contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

    Distintos medios y portales brasileros se hicieron eco de la eliminación de Vasco con la remontada agónica del Xeneize en el Maracaná.

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    Adson abrió el marcador en la ida y Di Lollo empató el marcador global antes de los cinco minutos de la vuelta. Merentiel convirtió el segundo tanto en Brasil, hasta que José Luis Rodríguez le devolvió la paridad parcial a la serie. Cuando parecía que el pase a la final se definiría por penales, Paredes anotó el gol agónico que cambió el rumbo de la historia en Brasil.

    El titular más contundente fue de Lance: ‘Maracanazo’. El mismo medio responsabilizó a Léo Jardim por su intervención en el disparo lejano de Leandro Paredes que sentenció la semifinal en el mítico Maracaná.

    Globo, en tanto, tituló: “Frustración en el Maracaná”. También hizo hincapié en cómo el “Cruzmaltino” perdió la chance de avanzar a la final tras haber ganado la ida en la Bombonera.

    Otros sitios como Estadão y Terra apuntaron al arquero Léo Jardim, que cometió un error al intentar despejar el remate de Paredes que se convirtió en el gol de la clasificación de Boca.

    Boca buscará el título en el partido decisivo que se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, contra el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

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