"Maracanazo": la reacción de los diarios de Brasil tras la victoria de Boca contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Distintos medios y portales brasileros se hicieron eco de la eliminación de Vasco con la remontada agónica del Xeneize en el Maracaná.

Boca Juniors dio el batacazo en el Maracaná y eliminó a Vasco da Gama para avanzar a la final de la Copa Sudamericana. Luego del 1-0 de la ida en la Bombonera, Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes dieron vuelta una serie cargada de tensión hasta el último minuto.

Adson abrió el marcador en la ida y Di Lollo empató el marcador global antes de los cinco minutos de la vuelta. Merentiel convirtió el segundo tanto en Brasil, hasta que José Luis Rodríguez le devolvió la paridad parcial a la serie. Cuando parecía que el pase a la final se definiría por penales, Paredes anotó el gol agónico que cambió el rumbo de la historia en Brasil.

El titular más contundente fue de Lance: ‘Maracanazo’. El mismo medio responsabilizó a Léo Jardim por su intervención en el disparo lejano de Leandro Paredes que sentenció la semifinal en el mítico Maracaná.

Globo, en tanto, tituló: “Frustración en el Maracaná”. También hizo hincapié en cómo el “Cruzmaltino” perdió la chance de avanzar a la final tras haber ganado la ida en la Bombonera.

Otros sitios como Estadão y Terra apuntaron al arquero Léo Jardim, que cometió un error al intentar despejar el remate de Paredes que se convirtió en el gol de la clasificación de Boca.