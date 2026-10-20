Boca le ganó 3-1 a Vasco da Gama y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana

En una noche de mística internacional en el histórico Estadio Maracaná, Boca Juniors sacó a relucir su jerarquía para revertir el 0-1 sufrido en la ida y sellar su pasaje a la gran final de la Copa Sudamericana.

Boca cayó ante Vasco da Gama por 1 a 0 y ahora deberá ir por la heroica a Brasil para meterse en la final

Con un planteo inteligente y contundente en los momentos clave, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena venció 3-1 a Vasco da Gama como visitante y volvió a meterse en la definición de un torneo continental tras tres años.

El encuentro no pudo haber comenzado mejor para el Xeneize. Apenas a los 3 minutos de juego, Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina preciso desde la izquierda y Lautaro Di Lollo se impuso en las alturas para conectar un cabezazo cruzado que venció la resistencia de Léo Jardim y emparejó la serie global. El gol tempranero descolocó al conjunto brasileño y le dio al visitante el control táctico del partido.

Boca aprovechó los espacios que dejó el dueño de casa y lastimó con las corridas de Sebastián Villa por las bandas. Incluso estuvo cerca del segundo con un aviso de Leonel Flores tras asistencia de Miguel Merentiel. La insistencia xeneize tuvo su recompensa a los 33 minutos: tras un desajuste defensivo del Carioca, la pelota le quedó a Merentiel dentro del área y la Bestia no perdonó, definiendo con frialdad para poner el 2-0 parcial y dar vuelta la eliminatoria en apenas media hora de juego.

En el complemento, Vasco da Gama movió el banco de suplentes y salió decidido a buscar el descuento impulsado por el empuje de su gente. El equipo local dominó la posesión e inquietó a través de aproximaciones de Alan Lescano y un remate de Brenner Marlos que pasó rozando el poste izquierdo del arco defendido por Álvaro Montero.

La insistencia del Gigante de la Colina encontró premio a los 65 minutos, cuando el recién ingresado José Luis Rodríguez capturó una pelota en el área y ensayó un derechazo de volea que significó el 2-1 y le devolvió la ilusión al conjunto carioca.

Sin embargo, el Vasco Arruabarrena movió las fichas para contener la embestida local y mandó a la cancha a Leandro Paredes a los 55 minutos en reemplazo de Rodrigo Battaglia. El mediocampista de la Selección Argentina, que había llegado entre algodones por una lesión, terminó siendo determinante para liquidar el pleito.

A los 87 minutos, cuando la presión del local se hacía sentir en el tramo final, Paredes tomó la pelota a más de 30 metros del arco y sacó un violento remate de media distancia que quebró las manos de Léo Jardim para inflar la red y desatar la locura en el banco xeneize con el 3-1 definitivo.

Pese a un último intento desesperado de Vasco da Gama en el tiempo de descuento con un cabezazo desviado a los 94 minutos, el pitazo final confirmó la victoria de Boca Juniors en tierras brasileñas. De esta manera, el Xeneize consumó un valioso triunfo a domicilio y sacó boleto a la gran final de la Copa Sudamericana, donde esperará por el ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.