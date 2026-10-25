    • 25 de octubre de 2026 - 09:23

    Flávio Bolsonaro votó en Río y pidió el cambio: "Brasil no aguanta más"

    El candidato del PL emitió su sufragio en Vila Isabel en la jornada del balotaje frente a Lula da Silva, criticó al Gobierno y llamó a los brasileños a ir a las urnas pese a la lluvia.

    Flávio Bolsonaro

    Flávio Bolsonaro

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El candidato presidencial Flávio Bolsonaro votó alrededor de las 8:20 de este domingo 25 de octubre en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, zona norte de Río de Janeiro. Llegó acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y por el gobernador electo del estado, Douglas Ruas. También estuvo presente su madre, Rogéria Bolsonaro, y el senador habló unos minutos bajo una llovizna leve.

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    Tras emitir su voto en la segunda vuelta, el senador fue directo con su mensaje: “Llegó la hora del cambio de verdad”. Sostuvo además que Brasil “no aguanta más cuatro años como está”, que la vida de todos empeoró y que no hay motivo para insistir en el error, en referencia a la gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

    El candidato también planteó que la situación del país se resume en una frase: “la esperanza se volvió miedo”. Detalló ese temor con ejemplos cotidianos: caminar por la calle de noche, el robo de celulares y motos, la heladera vacía y las cuentas atrasadas. Además, hizo un balance positivo de su campaña en el balotaje, que calificó de “leve” y “limpia”, y aseguró haber presentado propuestas para reorganizar el país.

    Antes de retirarse, Bolsonaro pidió a los votantes que salgan de sus casas “haga lluvia o haga sol”, convencido de que “Brasil va a cambiar”. Según informaron medios brasileños, después viajará a Brasilia, donde seguirá el escrutinio.

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