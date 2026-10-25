Balotaje en Brasil: Lula votó en San Pablo, dijo que es un "día sagrado" y acusó a Flávio Bolsonaro de mentir

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió su voto en la mañana de este domingo en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a San Pablo, en el balotaje donde busca un cuarto mandato no consecutivo. Ingresó al centro de votación con una bandera de Brasil y posó para las fotos junto a la primera dama, Rosângela da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y las exministras Marina Silva y Simone Tebet.
Ante la prensa, el mandatario afirmó que está allí “por el pueblo brasileño” y sostuvo que la gente salió a las calles a defender sus conquistas y reclama democracia. También definió la jornada como un “día sagrado” por lo visible de la disputa. Luego apuntó contra su adversario: dijo que compite con una persona “descalificada” y aseguró que Flávio Bolsonaro fue “educado para mentir”. Se trata de declaraciones de Lula sobre su rival.
La segunda vuelta enfrenta a Lula, referente del Partido de los Trabajadores, con el senador opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Según describe la cobertura, llegan a la cita con la elección más pareja desde el regreso de la democracia.
Lula aspira a la reelección tras obtener poco más del 45% en la primera ronda. Su propuesta apunta a reforzar la salud pública universal, la intervención estatal distributiva y la protección de los derechos laborales. Bolsonaro, en cambio, plantea una agenda centrada en la disciplina fiscal y el desarrollo agroindustrial, y promete preservar el poder adquisitivo de los trabajadores con aumentos salariales por encima de la inflación.