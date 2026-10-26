Cielo mayormente nublado y viento del norte, así estará el tiempo en San Juan este lunes 26 de octbre

Los sanjuaninos comenzarán la semana con un lunes mayormente nublado y temperaturas agradables para la época, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 26 de octubre de 2026.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 11°C y una probabilidad de precipitación del 0%. El viento soplará del norte, con velocidades de 13 a 22 km/h.

Durante la tarde, el panorama no cambiará demasiado: seguirá el cielo mayormente nublado y la temperatura subirá hasta los 25°C, que será la máxima del día. La probabilidad de lluvia será baja, de entre 0 y 10%, y el viento se mantendrá del norte, entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá a unos 20°C. El viento rotará al sector sudoeste, con la misma intensidad de entre 13 y 22 km/h, y la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo mínima, de 0 a 10%. El SMN no informó ráfagas para ninguno de los tres momentos del día.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.