Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 20 de octubre

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia atravesará este martes 20 de octubre de 2026 una jornada con tormentas aisladas en los tres momentos del día: mañana, tarde y noche. La probabilidad de precipitación se ubica entre el 10% y el 40%.

El dato más destacado del día será el viento. Por la mañana soplará de manera leve, de 0 a 2 km/h, del sector sudoeste. Durante la tarde se intensificará: tendrá una velocidad de 23 a 31 km/h del oeste, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Por la noche el viento amainará, con 7 a 12 km/h del este.

La jornada comenzará con 14 °C por la mañana, alcanzará una máxima de 26 °C durante la tarde y descenderá a 22 °C por la noche.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.