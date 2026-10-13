Persiste el pronóstico de lluvias en San Juan, así estará el tiempo este martes 13 de octubre

El tiempo en San Juan estará marcado por la inestabilidad este martes 13 de octubre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 18°C, con lluvias aisladas durante la mañana y la noche, y tormentas aisladas por la tarde.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70% durante los tres períodos del día. Por eso, será una jornada para salir con abrigo y tener a mano el paraguas, especialmente ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas desmejoren durante la tarde.