El fenómeno climático El Niño continúa fortaleciéndose y podría provocar precipitaciones de hasta 300 milímetros por encima de los registros habituales en distintas regiones de Argentina durante el verano 2026-2027.

Las últimas proyecciones internacionales advierten que el calentamiento del océano Pacífico podría alcanzar niveles excepcionales, comparables con los episodios históricos registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. El escenario genera especial preocupación por la posibilidad de inundaciones, anegamientos y crecidas de ríos en las provincias del noreste y centro del país, aunque el impacto no será uniforme en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el último informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad superior al 79% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta marzo de 2027. Además, el organismo estima en alrededor del 60% las posibilidades de que el fenómeno alcance niveles históricos durante el trimestre comprendido entre noviembre y enero.

Las proyecciones ubican a Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa entre las provincias con mayor exposición al incremento de las precipitaciones. También podrían verse afectados sectores de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa , donde los acumulados trimestrales superarían los valores históricos en determinados escenarios.

En las regiones más expuestas, los excedentes de precipitaciones podrían oscilar entre 150 y 300 milímetros , una situación que incrementaría el riesgo de inundaciones en áreas urbanas y rurales. Una de las principales preocupaciones está vinculada al comportamiento de los ríos Paraná y Uruguay, cuyas cuencas podrían experimentar nuevas crecidas como consecuencia de las lluvias.

De hecho, un informe elaborado conjuntamente por el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), publicado el 19 de noviembre, indicó que la crecida del Paraná registrada durante octubre ya había superado los niveles de evacuación en sectores comprendidos entre Corrientes y Santa Fe. Los organismos también advirtieron sobre la posibilidad de nuevos incrementos en los niveles de los ríos durante las próximas semanas.

El Niño en San Juan: qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional

A diferencia de las provincias del Litoral, San Juan no aparece entre las regiones con mayores probabilidades de registrar excesos de precipitaciones durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El último pronóstico climático trimestral del SMN anticipa para la provincia lluvias dentro de los parámetros normales o incluso inferiores a los promedios históricos.

La situación representa un cambio respecto de las proyecciones difundidas anteriormente, que contemplaban mayores probabilidades de precipitaciones en sectores de Cuyo. Mientras que el este de San Luis podría registrar lluvias superiores a las habituales y el centro-sur de la región presenta una tendencia hacia valores normales o superiores, el panorama para San Juan es diferente.

Sin embargo, esta perspectiva no descarta la posibilidad de tormentas intensas, caída de granizo o crecientes durante los meses de verano. Los pronósticos estacionales reflejan tendencias generales sobre los acumulados de precipitaciones y no permiten anticipar con precisión episodios meteorológicos puntuales, que pueden producirse incluso durante períodos con lluvias inferiores a las habituales.

Otro aspecto relevante para San Juan es el comportamiento de las precipitaciones en la cordillera, debido a la importancia que tienen las nevadas y el posterior deshielo para la disponibilidad de agua, la actividad agrícola y el abastecimiento de los principales embalses de la provincia.

Un fenómeno que podría alcanzar niveles históricos

Los registros oceánicos difundidos por la NOAA muestran un calentamiento significativo en el Pacífico ecuatorial. Al 12 de noviembre, las temperaturas superficiales presentaban anomalías de 2,5 °C en la región Niño 3.4 y de hasta 4,4 °C frente a las costas occidentales de Sudamérica. En determinadas zonas de las aguas subsuperficiales, las diferencias respecto de los valores habituales superaban los 10 °C.

Los modelos internacionales anticipan que el fenómeno continuará fortaleciéndose antes de comenzar a debilitarse durante los primeros meses de 2027, aunque sus efectos sobre la circulación atmosférica y las precipitaciones podrían extenderse más allá de ese período.

La próxima actualización oficial de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre, cuando se conocerán nuevas estimaciones sobre la intensidad que podría alcanzar El Niño durante el verano y su evolución hacia los primeros meses de 2027.