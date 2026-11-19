La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) puso en marcha un Plan de Contingencia ante los posibles efectos del fenómeno climático "El Niño", con el propósito de diagnosticar el estado de su infraestructura y preparar a sus distintas dependencias frente a eventuales contingencias meteorológicas.

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La iniciativa, impulsada desde el Rectorado y coordinada por la Secretaría de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable, fue presentada en una reunión interinstitucional que convocó a autoridades de todas las facultades, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, los tres Institutos Preuniversitarios, equipos técnicos y secretarios financieros y de infraestructura.

La vicerrectora de la UNSJ, Andrea Leceta, destacó que el objetivo central del encuentro es anticiparse a escenarios complejos que puedan alterar el normal dictado de clases o el funcionamiento administrativo de la casa de altos estudios.

“Un poco también está esto de más vale prevenir que curar, informalmente como se dice, y estar preparados para cualquier eventualidad”, expresó Leceta, al remarcar la necesidad de analizar la situación puntual de cada edificio y dotar a las unidades de herramientas de respuesta rápida.

Por su parte, el secretario de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable, Fernando Gómez, explicó que el esquema fue diseñado de manera conjunta entre el Comité de Higiene y Seguridad encabezado por el licenciado Patricio Bustos y la Dirección General de Construcciones Universitarias.

Durante la jornada se delinearon los protocolos de evaluación edilicia y se estructuró la propuesta en dos líneas de acción:

Prevención y mitigación de riesgos: Pautas operativas y medidas preventivas para reducir vulnerabilidades estructurales antes de la ocurrencia de eventos climáticos severos.

Guía de seguimiento y actuación: Un protocolo estandarizado para relevar cada inmueble, detectar problemáticas específicas y establecer procedimientos claros de intervención.

Cómo continuará el trabajo en cada facultad

Tras esta primera instancia de presentación, la Secretaría de Obras coordinará reuniones individuales con las dependencias que necesiten asistencia para ejecutar los relevamientos. Según detalló Gómez, la modalidad de trabajo se adaptará a la capacidad operativa de cada sector:

Unidades con equipos propios: Facultades como Arquitectura e Ingeniería, que disponen de secretarías técnicas y profesionales idóneos, contarán con autonomía para desarrollar sus propios diagnósticos edilicios.

Dependencias asistidas: Aquellas áreas o colegios preuniversitarios que no cuenten con personal especializado recibirán el acompañamiento directo de los equipos técnicos centrales del Rectorado.