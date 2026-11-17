La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se ubicó entre las instituciones universitarias más transparentes del país , al obtener 92,3 puntos sobre un máximo de 100 en el Índice de Transparencia correspondiente al segundo trimestre de 2026, que comprende los meses de abril, mayo y junio.

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El resultado surge de una evaluación realizada por la D irección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia (DNEPT), dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). El relevamiento contempla dos dimensiones: Transparencia Activa y Transparencia Proactiva , que permiten medir el cumplimiento de las obligaciones de publicación de información en los sitios web oficiales de los organismos públicos.

De acuerdo con los datos difundidos, la casa de estudios sanjuanina consiguió 84,8 puntos sobre 90 en Transparencia Activa y 7,5 sobre 10 en Transparencia Proactiva . La combinación de ambos indicadores le permitió alcanzar los 92,3 puntos y posicionarse entre las universidades nacionales con mejor desempeño en el ranking.

La evaluación se enmarca en la Ley Nacional N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo es garantizar el acceso de los ciudadanos a la información estatal, promover la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

Según explica el documento de la DNEPT, el índice contempla 20 ítems: 13 correspondientes a Transparencia Activa y siete a Transparencia Proactiva . Cada dimensión se analiza a partir de tres indicadores que permiten determinar la calidad y las condiciones en las que se publica la información.

El primero es la completitud, que verifica que los datos estén disponibles de manera íntegra. El segundo es la actualización, que observa si la información publicada se encuentra al día. El tercero es la disponibilidad, que evalúa si los contenidos son fáciles de encontrar y acceder, además de permitir su descarga en formatos versátiles.

También se tiene en cuenta que la información esté ubicada en un apartado específico de transparencia dentro del sitio institucional o en el Portal Nacional de Transparencia.

De esta manera, el puntaje obtenido por la UNSJ refleja el cumplimiento de distintos parámetros vinculados con el acceso a la información pública y la difusión de datos sobre el funcionamiento de la institución.