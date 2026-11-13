Acuerdo entre la UNSJ y Producción para potenciar el combate contra la mosca de los frutos en San Juan

El convenio articula el trabajo del Instituto de Ciencias Básicas (FFHA) con la Bioplanta provincial en el marco del PROCEM. Investigadores locales buscarán optimizar la dieta de los machos estériles para volverlos más efectivos en el control de la plaga.

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Con el objetivo de fortalecer la sanidad vegetal de la agricultura local, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación firmaron este viernes 13 de noviembre un acta complementaria para desarrollar líneas de investigación científica dentro del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos ( PROCEM ).

El acuerdo fue rubricado por autoridades de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) —a través de su Instituto de Ciencias Básicas (ICB)— y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria , junto a la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos.

Mediante este convenio, la casa de altos estudios aportará sus equipos de recursos humanos e investigación biológica, mientras que la cartera productiva brindará apoyo económico, infraestructura y asistencia institucional para el intercambio de conocimientos académicos y técnicos.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Emilio Fernández , precisó que las tareas se concentrarán en la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependencia donde opera la Bioplanta , encargada de producir e irradiar los machos estériles utilizados para frenar la reproducción de la plaga.

"Se ha decidido apoyar y acompañar una línea de investigación del ICB, que específicamente va a trabajar en el análisis, definición y mejoramiento de la dieta de los machos estériles para hacerlos más atractivos a las moscas de los frutos y así promover una mayor efectividad a la hora de implementar esta técnica para mitigar, disminuir e idealmente eliminar la plaga", explicó Fernández.

El funcionario remarcó que este respaldo científico resulta central para elevar los estándares de calidad y eficiencia de la Bioplanta sanjuanina.

Articulación académica y otros frentes de trabajo

Por su parte, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, destacó la sinergia entre el sector científico y el Estado provincial para resolver problemáticas concretas de los productores locales. "El ICB aportará sus equipos de investigación quienes trabajarán con la tarea específica de erradicar o menguar el impacto que causa la mosca de los frutos en la agricultura sanjuanina", señaló, valorando además que el sistema universitario se abra a todas las disciplinas con respaldo financiero estatal.

En la misma línea, la decana de la FFHA, Myriam Arrabal, informó que la investigadora principal del área biológica del ICB a cargo de los aportes dentro del PROCEM será Erica Vidal, especialista que desarrolla esta temática como eje de su tesis doctoral.

Finalmente, el ministro Fernández subrayó que esta iniciativa se suma a una agenda más amplia de cooperación técnica con la UNSJ. Entre los proyectos vigentes, mencionó: