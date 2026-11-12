    • 12 de noviembre de 2026 - 11:28

    La UNSJ suma una nueva carrera para los departamentos alejados y 250 personas se podrán formar en Higiene y Seguridad Laboral

    El dictado de la tecnicatura universitaria será a distancia y se habilitó un cupo especial para habitantes de los departamentos alejados. La inscripción cierra el 16 de noviembre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación universitaria en los departamentos alejados, la Delegación Valles Sanjuaninos de la UNSJ garantiza 250 cupos para la nueva cohorte de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción que se dictará el próximo año. De esta manera, aquellas personas que no pueda llegar hasta el Gran San Juan podrán formarse académicamente en una profesión que tendrá una gran demanda de la mano de la actividad minera.

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    La carrera será dictada por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y el cupo de Valles Sanjuaninos estará destinado a habitantes de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta. La propuesta se dictará por única vez bajo esta modalidad de ingreso por cupo y orden de mérito. De esta manera, la UNSJ extenderá a los cuatro departamentos una experiencia que ya tuvo una edición anterior en Iglesia.

    Uno de los principales atractivos de la carrera es su modalidad de cursado. Será pública, gratuita y a distancia, a través del Campus Virtual de la UNSJ y con clases por videoconferencia. Tendrá una duración de dos años, divididos en cuatro semestres, y contempla tres instancias presenciales: la práctica profesional asistida, las prácticas socioeducativas con organizaciones sociales y la presentación del trabajo final.

    El título que se otorgará será el de Técnico/a Universitario/a en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción. La formación apunta a preparar profesionales capaces de intervenir en la prevención y el control de riesgos en obras, aplicar normativas, evaluar condiciones de trabajo, capacitar equipos, investigar accidentes y elaborar informes técnicos, siempre en articulación con profesionales habilitados.

    Además, quienes completen la tecnicatura tendrán una posibilidad de continuidad académica ya quje los dos años de cursado serán reconocidos directamente como el primer tramo de la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral, que la FAUD abrirá en simultáneo.

    Cómo acceder a los 250 lugares reservados para aspirantes de departamentos alejados

    El registro previo de aspirantes estará habilitado hasta el lunes 16 de noviembre. Para acceder al cupo destinado a los Valles Sanjuaninos, los interesados deberán ingresar al formulario de inscripción, seleccionar San Juan como provincia de residencia e indicar su departamento.

    Con esos datos, el sistema identificará automáticamente al postulante como aspirante de la Delegación Valles Sanjuaninos. Es importante que la información ingresada coincida con los datos que figuran en el DNI.

    Entre los requisitos generales se solicita tener el secundario completo. Sin embargo, también podrán ingresar personas mayores de 25 años que no hayan finalizado ese nivel educativo, siempre que acrediten preparación o experiencia laboral afín, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Educación Superior. Todo el procedimiento se realizará de manera virtual y será necesario contar con una cuenta de Gmail.

    El cronograma para el inicio de cursado del 2027

    Después del registro inicial, el proceso continuará de la siguiente manera:

    • Hasta el 16 de noviembre de 2026: registro previo de aspirantes.
    • Del 20 de noviembre al 4 de diciembre: curso de manejo del Campus Virtual.
    • Diciembre: preinscripción a través del sistema SIU. Se solicitarán foto carnet, DNI y partida de nacimiento actualizada. La fecha exacta está pendiente de confirmación.
    • Del 1 al 26 de febrero de 2027: curso de ingreso.
    • 5 de marzo de 2027: publicación de la lista de mérito.
    • Marzo de 2027: inscripción definitiva a la carrera.

    Los interesados pueden realizar el registro en el sitio oficial de la propuesta: higieneyseguridad.faud.unsj.edu.ar.

    La iniciativa representa una nueva alternativa de formación universitaria para los habitantes de los departamentos alejados, con una carrera vinculada a un área de creciente importancia para la actividad productiva y, particularmente, para sectores como la construcción y la minería.

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