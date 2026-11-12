La UNSJ dictará un curso de manipulación de alimentos libre de gluten para gastronómicos y emprendedores

La demanda de productos libres de gluten crece y, con ella, también la necesidad de contar con personas capacitadas para garantizar su elaboración y manipulación segura, evitando así la contaminación cruzada y sus consecuencias en la salud. En ese contexto, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan se dictará un curso de Manipulación Segura de Alimentos con un enfoque especial en productos sin TACC.

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La capacitación estará a cargo de la Mg. Ing en alimentos Lucía Martín, docente del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería, quien cuenta con experiencia en el área de alimentos y formación técnica. En diálogo con DIARIO DE CUYO, explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de ofrecer una formación integral que combine los conocimientos generales sobre seguridad alimentaria con herramientas específicas para evitar la contaminación cruzada.

“Cada vez existe una mayor demanda de alimentos aptos para personas con celiaquía e intolerantes al gluten y, por lo tanto, resulta fundamental que manipuladores, emprendedores y público en general conozcan las medidas necesarias para prevenir la contaminación cruzada y garantizar alimentos seguros”, señaló la profesional.

A raíz de esta necesidad es que se propone el dictado del curso que se desarrollará durante tres encuentros a lo largo de noviembre, comenzando el próximo martes 17 de noviembre en horas de la siesta.

La profesional a cargo del curso detalló que durante los encuentros se trabajará sobre la inocuidad alimentaria y las buenas prácticas de manipulación. Entre los contenidos previstos se encuentran la identificación de peligros y riesgos, las cinco claves para la inocuidad de los alimentos y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.

Sin embargo, uno de los principales ejes será el abordaje de las medidas necesarias para elaborar y manipular productos libres de gluten sin poner en riesgo a los consumidores. Para ello, se brindarán estrategias para evitar la contaminación cruzada y cumplir con la normativa vigente.

La intención es que los asistentes puedan trasladar lo aprendido a situaciones concretas. “Es una propuesta muy práctica y didáctica. Mi objetivo es que te lleves herramientas reales y experiencias concretas que te van a facilitar el día a día en la cocina o en tu propio emprendimiento gastronómico”, expresó la profesional.

Un curso de manipulación de alimentos con aval del ANMAT

Además de los conocimientos adquiridos, quienes completen la capacitación recibirán dos reconocimientos. Por un lado, el carnet oficial de manipulador de alimentos emitido por la ANMAT y, por el otro, un certificado de la Universidad Nacional de San Juan.

La propuesta está dirigida tanto a trabajadores del sector gastronómico como a personas que elaboran alimentos, emprendedores y público interesado en incorporar conocimientos sobre manipulación segura.

Los encuentros se llevarán a cabo los días 17, 19 y 24 de noviembre, desde las 15 horas. Quienes deseen participar deberán inscribirse escaneando el QR de la imagen y abonando el costo de $80.000 para publico general; $60.000 para docentes de la universidad y $40.000 para estudiantes de la casa de altos estudios. El costo incluye el certificado universitario, el carnet de manipulador de alimentos y un coffee break.

De esta manera desde la Facultad de Ingeniería se buscan fortalecer el vínculo con la comunidad sanjuanina mediante capacitaciones que respondan a necesidades concretas del sector productivo y alimentario.