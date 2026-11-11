La UNSJ lanza una nueva diplomatura de posgrado en Derecho y Procesal Minero en San Juan

La Facultad de Ciencias Sociales articulará con el Ministerio de Minería y el Foro de Abogados para brindar capacitación especializada en los procedimientos y trámites de la industria en la provincia

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, anunciará el lanzamiento de la Diplomatura de Posgrado en “Derecho Minero y Procesal Minero: procedimientos de los trámites mineros en la Provincia de San Juan”. La propuesta académica busca abordar de forma integral los aspectos jurídicos y procedimentales vinculados con la actividad minera en la provincia.

El anuncio formal se realizó en el marco de una reunión de compromiso institucional fijada este miércoles 11 de noviembre, a las 13 horas, en la Sala de Reuniones del Ministerio de Minería del Gobierno de San Juan, situada en el quinto piso del Centro Cívico.

Articulación institucional y autoridades presentes La propuesta representa una instancia clave de articulación entre la casa de altos estudios, el organismo provincial encargado de la política minera y la institución que nuclea a los profesionales del Derecho local.

Del encuentro participaron:

Dr. Marcelo Lucero, decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

Abg. Juan Pablo Perea Fontivero, ministro de Minería de San Juan.

Abg. José Salinas, presidente del Foro de Abogados de San Juan. Asimismo, formaron parte de la reunión la vicepresidenta del Foro de Abogados, el secretario de Posgrado de la Facultad y las autoridades del Departamento de Ciencias Jurídicas, incluyendo a su director y vicedirector.