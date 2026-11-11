    • 11 de noviembre de 2026 - 16:41

    La UNSJ lanza una nueva diplomatura de posgrado en Derecho y Procesal Minero en San Juan

    La Facultad de Ciencias Sociales articulará con el Ministerio de Minería y el Foro de Abogados para brindar capacitación especializada en los procedimientos y trámites de la industria en la provincia

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, anunciará el lanzamiento de la Diplomatura de Posgrado en “Derecho Minero y Procesal Minero: procedimientos de los trámites mineros en la Provincia de San Juan”. La propuesta académica busca abordar de forma integral los aspectos jurídicos y procedimentales vinculados con la actividad minera en la provincia.

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    El anuncio formal se realizó en el marco de una reunión de compromiso institucional fijada este miércoles 11 de noviembre, a las 13 horas, en la Sala de Reuniones del Ministerio de Minería del Gobierno de San Juan, situada en el quinto piso del Centro Cívico.

    Articulación institucional y autoridades presentes

    La propuesta representa una instancia clave de articulación entre la casa de altos estudios, el organismo provincial encargado de la política minera y la institución que nuclea a los profesionales del Derecho local.

    Del encuentro participaron:

    • Dr. Marcelo Lucero, decano de la Facultad de Ciencias Sociales.
    • Abg. Juan Pablo Perea Fontivero, ministro de Minería de San Juan.
    • Abg. José Salinas, presidente del Foro de Abogados de San Juan.

    Asimismo, formaron parte de la reunión la vicepresidenta del Foro de Abogados, el secretario de Posgrado de la Facultad y las autoridades del Departamento de Ciencias Jurídicas, incluyendo a su director y vicedirector.

    Formación jurídica adaptada al desarrollo provincial

    En ese marco, la diplomatura estará orientada a profundizar en los conocimientos técnicos sobre el Derecho Minero y los procedimientos administrativos y procesales específicos que intervienen en la tramitación de los asuntos mineros en San Juan, fortaleciendo el perfil profesional en uno de los sectores productivos centrales de la región.

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