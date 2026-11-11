La UNSJ lanza una nueva diplomatura de posgrado en Derecho y Procesal Minero en San Juan

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, anunciará el lanzamiento de la Diplomatura de Posgrado en “Derecho Minero y Procesal Minero: procedimientos de los trámites mineros en la Provincia de San Juan”. La propuesta académica busca abordar de forma integral los aspectos jurídicos y procedimentales vinculados con la actividad minera en la provincia.
El anuncio formal se realizó en el marco de una reunión de compromiso institucional fijada este miércoles 11 de noviembre, a las 13 horas, en la Sala de Reuniones del Ministerio de Minería del Gobierno de San Juan, situada en el quinto piso del Centro Cívico.
Articulación institucional y autoridades presentes
La propuesta representa una instancia clave de articulación entre la casa de altos estudios, el organismo provincial encargado de la política minera y la institución que nuclea a los profesionales del Derecho local.
Del encuentro participaron:
- Dr. Marcelo Lucero, decano de la Facultad de Ciencias Sociales.
- Abg. Juan Pablo Perea Fontivero, ministro de Minería de San Juan.
- Abg. José Salinas, presidente del Foro de Abogados de San Juan.
Asimismo, formaron parte de la reunión la vicepresidenta del Foro de Abogados, el secretario de Posgrado de la Facultad y las autoridades del Departamento de Ciencias Jurídicas, incluyendo a su director y vicedirector.
Formación jurídica adaptada al desarrollo provincial
En ese marco, la diplomatura estará orientada a profundizar en los conocimientos técnicos sobre el Derecho Minero y los procedimientos administrativos y procesales específicos que intervienen en la tramitación de los asuntos mineros en San Juan, fortaleciendo el perfil profesional en uno de los sectores productivos centrales de la región.