    • 10 de noviembre de 2026 - 09:40

    UNSJ lanza la Diplomatura Universitaria en Alto Rendimiento Deportivo 2027

    Esta propuesta de la UNSJ está destinada a todos los profesionales que se desempeñan en el ámbito del deporte.

    La UNSN lanzó una nueva Diplomatura que se dictará en la Escuela de Ciencias de la Salud.

    La UNSN lanzó una nueva Diplomatura que se dictará en la Escuela de Ciencias de la Salud.

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    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La Escuela de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó la Diplomatura Universitaria en Alto Rendimiento Deportivo 2027. Esta capacitación busca perfeccionar y brindar herramientas multidisciplinarias de vanguardia a los profesionales dedicados a la optimización del rendimiento en la actividad física y el deporte.

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    La propuesta cuenta con la debida Resolución de la UNSJ y se proyecta como una oportunidad indispensable de especialización en la provincia y la región.

    ¿A quiénes está dirigida la propuesta?

    La formación está orientada a todos los profesionales del ámbito del deporte, abarcando un amplio abanico de disciplinas y roles clave:

    • Profesores de Educación Física y preparadores físicos.
    • Entrenadores y coaches.
    • Kinesiólogos, médicos, enfermeros y nutricionistas.
    • Periodistas deportivos y psicólogos.
    • Diplomados en Deporte de la EUCS.
    • Estudiantes del último año de carreras afines.

    Modalidad, duración y sedes de la UNSJ

    El dictado de la diplomatura comenzará en marzo de 2027 y se extenderá hasta julio de 2027 (con una duración total de 5 meses).

    • Carga horaria: contempla un total de 250 horas reloj.
    • Modalidad bimodal: combina cursado a distancia de manera online con encuentros presenciales un fin de semana al mes.
    • Sedes presenciales: el cursado presencial se llevará a cabo en las instalaciones de la sede de la Escuela de Ciencias de la Salud, en Albardón, y en el Club Sporting FC.

    Plan de estudio y cuerpo docente

    La diplomatura está coordinada por la magister Érica Páez y estructurada en siete módulos obligatorios dictados por destacados profesionales y especialistas del sector:

    • Fisiología del Ejercicio: AA cargo del doctor Gustavo Esteban.
    • Neurociencias aplicadas al Alto Rendimiento: a cargo del licenciado Emilio Masabeu.
    • Entrenamiento de Fuerza y Potencia: a cargo del profesor Mauricio Rodríguez.
    • Rendimiento y Evaluación Deportiva: a cargo del profesor Julio Elverdin.
    • Planificación y Entrenamiento de deportes de equipo: a cargo del licenciado David Torrijo.
    • Desarrollo de talentos, entrenamiento de deportes individuales y proyección deportiva: a cargo del magister Horacio Anselmi.
    • Proyecto de investigación: a cargo de la magister Érica Páez.

    Evaluación final e inscripciones

    Para obtener la certificación correspondiente, los cursantes deberán aprobar una evaluación final consistente en la presentación de un trabajo de investigación científica interdisciplinario.

    Las inscripciones se realizan de manera online. Para obtener más información, realizar consultas o resolver inquietudes, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico institucional: [email protected].

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