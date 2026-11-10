UNSJ lanza la Diplomatura Universitaria en Alto Rendimiento Deportivo 2027

La Escuela de Ciencias de la Salud , de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) lanzó la Diplomatura Universitaria en Alto Rendimiento Deportivo 2027 . Esta capacitación busca perfeccionar y brindar herramientas multidisciplinarias de vanguardia a los profesionales dedicados a la optimización del rendimiento en la actividad física y el deporte.

UCCuyo y UNSJ lanzan la tercera cohorte de la Diplomatura en Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Ingreso 2027 a Ingeniería en la UNSJ: hasta cuándo inscribirse, requisitos y cómo es el cursado

La propuesta cuenta con la debida Resolución de la UNSJ y se proyecta como una oportunidad indispensable de especialización en la provincia y la región.

La formación está orientada a todos los profesionales del ámbito del deporte , abarcando un amplio abanico de disciplinas y roles clave:

El dictado de la diplomatura comenzará en marzo de 2027 y se extenderá hasta julio de 2027 (con una duración total de 5 meses).

La diplomatura está coordinada por la magister Érica Páez y estructurada en siete módulos obligatorios dictados por destacados profesionales y especialistas del sector:

Fisiología del Ejercicio: AA cargo del doctor Gustavo Esteban.

AA cargo del doctor Gustavo Esteban. Neurociencias aplicadas al Alto Rendimiento: a cargo del licenciado Emilio Masabeu.

a cargo del licenciado Emilio Masabeu. Entrenamiento de Fuerza y Potencia: a cargo del profesor Mauricio Rodríguez.

a cargo del profesor Mauricio Rodríguez. Rendimiento y Evaluación Deportiva: a cargo del profesor Julio Elverdin.

a cargo del profesor Julio Elverdin. Planificación y Entrenamiento de deportes de equipo: a cargo del licenciado David Torrijo.

a cargo del licenciado David Torrijo. Desarrollo de talentos, entrenamiento de deportes individuales y proyección deportiva: a cargo del magister Horacio Anselmi.

a cargo del magister Horacio Anselmi. Proyecto de investigación: a cargo de la magister Érica Páez.

Evaluación final e inscripciones

Para obtener la certificación correspondiente, los cursantes deberán aprobar una evaluación final consistente en la presentación de un trabajo de investigación científica interdisciplinario.

Las inscripciones se realizan de manera online. Para obtener más información, realizar consultas o resolver inquietudes, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico institucional: [email protected].