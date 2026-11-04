    • 4 de noviembre de 2026 - 16:22

    La Universidad Nacional de San Juan amplía su Escuela de Oficios en Pocito y San Martín

    Las autoridades de la UNSJ firmaron actas complementarias con las intendencias de ambos departamentos para llevar capacitaciones gratuitas a los territorios.

    Foto: Gentileza UNSJ

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un paso clave para acercar la formación académica a las necesidades productivas de la provincia, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmó dos nuevas actas complementarias con las municipalidades de Pocito y San Martín. La iniciativa, impulsada a través de la Escuela de Oficios y Educación Profesional de la Secretaría de Extensión Universitaria, busca capacitar a los vecinos y generar mano de obra calificada en los propios departamentos.

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    Trabajo territorial y demandas locales

    El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, remarcó el valor estratégico de descentralizar la educación superior mediante la articulación pública:

    “Es una excelente articulación. Solos no podríamos”, afirmó, destacando que los cursos responden directamente a los requerimientos elevados por cada municipio.

    Por su parte, la secretaria de Extensión Universitaria, Laura Garcés, señaló que estos acuerdos forman parte de una agenda de trabajo conjunta proyectada hacia 2027. Además, adelantó que la universidad analiza realizar un estudio de prospectiva ocupacional para identificar las futuras demandas laborales de la provincia, recordando que durante el ciclo anterior la Escuela de Oficios sumó 560 egresados.

    La oferta formativa en cada departamento

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    La intendenta de San Martín, Analía Paula Becerra, precisó que el municipio seleccionó ocho especializaciones orientadas a calificar la mano de obra y potenciar el desarrollo local.

    Capacitaciones técnicas: Operación de maquinaria pesada (topadoras, motoniveladoras y retroexcavadoras), construcción en seco y yesería.

    Gestión y tecnología: Introducción a la inteligencia artificial, educación financiera, marketing para emprendimientos y gestión deportiva.

    Área social: Diplomatura en Gestión Socio-Territorial (para promotores territoriales) y cuidado de personas.

    Los cursos contarán con cupos de entre 30 y 40 personas y se dictarán en la Casa de la Cultura, Centros Integradores Comunitarios (CIC) y dependencias municipales. La información de inscripción estará disponible en la Dirección de Educación (Centro Cívico Municipal) y redes oficiales.

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    En Pocito, el intendente Fabián Aballay celebró la llegada de la universidad al territorio y confirmó que las inscripciones comenzarán en las próximas semanas.

    Cursos confirmados: Plomería (nivel inicial), electricidad domiciliaria (nivel inicial) e instalación y mantenimiento de aire acondicionado.

    Con el objetivo de descentralizar la oferta y evitar la concentración en Villa Aberastain, el municipio distribuirá las clases en distintas zonas del departamento, facilitando el acceso a los vecinos del sector norte y del sector sur, incluyendo la localidad de Carpintería.

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