UNSJ: el Programa de Cultura Comunitaria llega a Chimbas con talleres gratuitos para jóvenes

La nueva propuesta de la UNSJ en Chimbas comenzará a partir del 4 de noviembre, con el dictado de talleres los miércoles y sábados.

Los talleres artísticos y literarios gratuitos de la UNSJ llegan a Chimbas.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), puso en marcha una nueva edición del Programa de Cultura Comunitaria. En esta oportunidad, la iniciativa se despliega en el departamento Chimbas mediante un trabajo articulado con el municipio local, ofreciendo espacios gratuitos de formación artística y literaria para jóvenes.

El eje central de este programa radica en promover actividades altamente participativas que logren incentivar el acceso, la formación y el desarrollo cultural de toda la comunidad. Con este despliegue territorial, la UNSJ busca fortalecer el diálogo constante entre la universidad y los distintos departamentos de la provincia, generando espacios de aprendizaje dinámicos fuera de las aulas tradicionales.

Para esta ocasión, la agenda de noviembre contempla dos propuestas complementarias, diseñadas bajo la premisa de que los participantes puedan sumarse a ambas iniciativas para potenciar la creación de trabajos en conjunto.

Las propuestas de la UNSJ en detalle "Tinta Urbana": Diseño de estampas textiles

Diseño de estampas textiles Docentes coordinadores: Silvina Roldán y Raúl Guerra.

Silvina Roldán y Raúl Guerra. Días y horarios: todos los miércoles, de 17,30 a 20.

todos los miércoles, de 17,30 a 20. Fecha de inicio: mércoles 4 de noviembre.

mércoles 4 de noviembre. Descripción: un espacio orientado a explorar las técnicas, la creatividad y los fundamentos del diseño aplicado a estampas textiles, brindando herramientas prácticas para la expresión gráfica y visual sobre telas. "El Club de la Sospecha": Taller de lectura y escritura

Taller de lectura y escritura Docente coordinador: Cristian Marin.

Cristian Marin. Días y horarios: todos los sábados, de 10 a 12,30.

todos los sábados, de 10 a 12,30. Fecha de inicio: sábado 7 de noviembre.

sábado 7 de noviembre. Descripción: una propuesta pensada para estimular el pensamiento crítico, el placer por la lectura y la producción de textos propios, creando un ámbito de debate e intercambio literario. Coordenadas e inscripciones en Chimbas Ambos talleres se dictarán de manera presencial en el Salón Norte del Parque de Chimbas, ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Benavidez.