Los coros de niños y jóvenes presentan "El Circo" en el Teatro del Bicentenario

Tal como estilan, los coros de niños y jóvenes de la UNSJ volverán a escena con un gran espectáculo , que transportará al público a otro mágico mundo: el circo. Las tres agrupaciones pertenecientes al Centro de Creación Artística Coral estrenarán el 10 de noviembre “El circo. La magia de cantar juntos" , una fusión de voces con música, teatro, danza y acrobacia.

La cita será en l a Sala Principal del Teatro del Bicentenario , en el marco de los festejos por el 10° aniversario del complejo. Allí, más de 150 voces que conforman los coros Los Jilgueritos, el Coro de Niños Preparatorio y el Coro de Niños y Jóvenes -con dirección general de Jorge Fuentes - entonarán diversas canciones que transitan el valor del juego, la infancia y el trabajo.

"Aparte del festival que organizamos todos los años, éste es el evento más importante para nosotros como coros de niños de la Universidad ”, subrayó el director a DIARIO DE CUYO.

El espectáculo estará protagonizada por Los Jilgueritos, el Coro de Niños Preparatorio y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ

El espectáculo coral no será una simple sucesión de canciones, hay una trama conducida por David Gardiol y Amaia Balmaceda . A la propuesta se sumarán los músicos de la Room Band -con arreglos de Santiago Fuentes -, los bailarines de la academia Sur La Pointe y las rutinas de Circo Aventura , completando cerca de 180 personas sobre las tablas.

“Todos van a ser parte de esta puesta donde los coros son los protagonistas, pero con mucho baile, con mucho movimiento, con mucha alegría", dijo Fuentes. “No quiero spoilear mucho, pero vamos a tener a dos personajes que nos van a guiar a través de una historia, y montón de canciones, donde pasan muchas cosas. Hay canciones que hablan de bailarinas, de contorsionistas, de magos, de ilusionistas, del juego, de la magia de cantar…", describió antes de contar por qué esta temática.

“Apostamos a esto porque es un mundo hermoso, que creemos que les va a gustar a chicos y grandes. Y porque también nos puede dejar una enseñanza, como siempre buscamos en nuestras producciones, como la magia interior ¿no? el buscar adentro para poder transformar y generar cosas lindas y positivas con la gente...", expresó.

En cuanto a la selección musical, el repertorio abarca, por ejemplo, desde arreglos de Abel Herrera hasta temas de la película El Gran Showman, pasajes de Madagascar y clásicos de Gaby, Fofó y Miliki.

“No es una muestra artística, algo básico; es un espectáculo hecho por niños y jóvenes, para niños, para adultos, para toda la familia, para todo el público. Y para quienes nunca han visto un coro, bueno, es el mejor momento para hacerlo también", subrayó Fuentes. “Es una muy buena oportunidad para llevar a los niños a ver a otros niños cantar. Yo les aseguro que cualquier persona que nunca haya escuchado un coro la va a pasar muy bien", concluyó.

La cita en el Teatro del Bicentenario

"El Circo. La magia de cantar juntos"