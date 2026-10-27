All Santoz Tour: San Juan, la primera estación de un proyecto que busca músicos emergentes

La plataforma musical All Santoz iniciará el próximo 7 de noviembre en San Juan la gira federal "All Santoz Tour" , un “open mic” que recorrerá Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile para seleccionar voces que integrarán un disco colaborativo.

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En cada ciudad habrá un grupo de artistas preseleccionados , que participaron de la convocatoria, de entre los cuales un jurado elegirá a un ganador o ganadora. Junto a sus pares de la gira, que concluirá el 10 de diciembre en Buenos Aires, grabará este álbum comunitario que busca dar un impulso a las nuevas figuras de la escena independiente regional.

A bordo de una movilidad con micrófonos, cámaras y equipos de producción, el grupo de All Santoz saldrá al encuentro de estos artistas emergentes. La premisa del proyecto queda resumida en su lema central: "que el próximo nombre de la escena salga de un open mic y no de un algoritmo".

“Vamos cuatro artistas en una camioneta, un filmmaker y editor, una organizadora de eventos y artista, mi socio, que también es productor musical, organizador de eventos e influencer artístico. Y, bueno, yo que también soy productor musical, artista y manejo muchas redes sociales, así que estamos muy activos desde ese lado", adelantó a DIARIO DE CUYO Borja, que ya conoce la escena local. “ Vamos a ir a armar un micrófono abierto buscando artistas de San Juan que quieran ser parte del álbum ", agregó y contó que el disco tendrá un bonus track con el referente del trap argentino Midel (Miguel "SSJ"), y uno de los elegidos podrá cantar con él.

El equipo organizador arribará a la provincia el 4 de noviembre para compartir jornadas previas junto a los músicos locales, realizando intervenciones en plataformas de stream y producción de contenidos audiovisuales.

La fecha principal del 7 de noviembre, en Foals Producciones, reunirá sobre el escenario a los talentos preseleccionados mediante la convocatoria virtual. Para participar, los aspirantes debían subir un reel interpretando una obra propia con voz en vivo y etiquetar a la comunidad. Entre los más de 150 videos recibidos en general, unas 20 propuestas correspondieron a sanjuaninos.

Hasta el momento, los preseleccionados locales son:

Magaláctica (@magalacticaok)

Reilg (@reilg_one)

Neiro (@neiro__03)

Válvula 667 (@valvula667)

Abita (@abitamusica)

CK World (@ck_wrld_)

Axel Berastain (@axelberastain2_)

Hernán MC (@hernanmc_ok)

Ta’feroz (@taferozoficial)

El décimo de la lista se definirá mediante la votación del público entre Daiams (@daiamsdelgado) y TMR (@tmr_ok).

Además, los primeros cinco artistas que lleguen al lugar el día del open mic tendrán su lugar asegurado en el escenario, para participar por un espacio en el disco.

El jurado estará integrado por la cantautora sanjuanina Anita Pau, el productor Matías Castro -en representación del equipo de Foals- y un integrante “sorpresa”.

“Hemos visto y escuchado a todos los que subieron sus reel, y me llamó la atención la diversidad, llegaron varios videos desde el lado folclórico, me gustó escuchar eso. También escuché bastante música urbana y me gustó que llegaran muchos videos de chicas, muy activas dentro de la escena sanjuanina", evaluó Borja, quien también dejó algunas sugerencias para los participantes sanjuaninos:

"Que sean auténticos, esto no es una competencia, sino una comunidad compartiendo una oportunidad y buscando proyectar, unir. Eso, por sobre todo, que sean ellos mismos y que disfruten la noche. Estamos muy felices de ir a San Juan”, expresó.

Detalle no menor, Borja confirmó que la fecha local -que será parte del documental que registrará todo el tour- también contará con dos shows en vivo: el de Bhae, en su primer show en San Juan tras su paso por La Voz Argentina, y el de Baller.

Bhae y Baller darán sus shows en el Open Mic de San Juan

All Santoz: comunidad de amigos

All Santoz es un colectivo de jóvenes artistas y productores de Buenos Aires conformado por Borja, Lowkey Santo, Lusan y Yaz. Lo que comenzó como un grupo de creadores que se juntaban a componer, producir y hacer vivos, con los años se transformó en una comunidad autogestionada que abarca estudio de grabación, canal de stream y producción de shows.

Hace más de cuatro años que el equipo reacciona a la música de creadores independientes, generando un vínculo cercano con la audiencia digital.

"Fuimos conociendo gente de distintos lugares y tenemos una comunidad bastante grande en lo que es redes sociales, pero hay un montón de expansiones y entendimos que eso nos podía llevar a lo presencial, que tiene un peso muy fuerte y mucho más lindo", explicó Borja.

Todas las instancias del proyecto podrán seguirse por el Instagram de All santoz (all.santoz)

Al poco tiempo, conscientes de que “en todas partes hay artistas con talento y excelentes canciones, pero que por ahí no cuentan con plataformas para mostrarlas”, decidieron salir a la ruta para acercar el micrófono a distintos puntos del país y la región. Y fue ese materializar el contacto en encuentros presenciales lo que disparó la idea de armar este primer disco colaborativo de la escena emergente actual.

"Yo creo que todo esto significa historia, que es parte de la historia de cómo va mutando la música, de cómo uno quiere proyectar. Y cuando ves que ya es un colectivo y ya es una comunidad y te encontrás en un espacio donde están todos en ese mismo sentido, está buenísimo", concluyó Borja sobre el sentido del proyecto, que comenzará un nuevo capítulo en San Juan.