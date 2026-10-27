El Niño en San Juan: el reporte del SMN confirma que la provincia está viviendo una primavera hasta 4° más fría y periodos de días grises "sin precedentes"

La llegada del 21 de septiembre suele marcar en el Valle de Tulum el inicio acelerado de la temporada de altas temperaturas, ráfagas frecuentes de Zonda y jornadas de radiación solar plena. Sin embargo, el transcurso de este primer tramo primaveral —comprendido entre el 21 de septiembre y el 27 de octubre de 2026— ha mostrado una fisonomía radicalmente distinta.

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Los registros y pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el análisis de climatólogos locales confirman que San Juan atraviesa una primavera más fría en sus máximas, sensiblemente más nublada y con una inestabilidad de precipitaciones superior a la media histórica .

El responsable detrás de este comportamiento anómalo tiene un nombre conocido: el fenómeno macroclimático de El Niño . Su influencia en la región de Cuyo ha alterado los patrones habituales de circulación atmosférica, provocando un ingreso recurrente de masas de aire frío desde el sector sur, mayor cobertura nubosa y episodios de precipitaciones aisladas.

Uno de los datos más sobresalientes del período entre finales de septiembre y octubre es el acotado techo de las temperaturas máximas. Mientras que en primaveras anteriores la provincia solía encadenar jornadas con termómetros que trepaban holgadamente por encima de los 30 °C a mediados de mes, este año la constante ha sido el ambiente templado a fresco.

El inicio de la estación, el pasado 21 de septiembre, estuvo marcado por un claro descenso térmico impulsado por el viento Sur tras una jornada previa de Zonda, marcando la tónica de lo que vendría. Salvo irrupciones puntuales y breves de viento seco desde la precordillera, la mayor parte de las semanas de octubre ha registrado máximas que se mantuvieron en el rango de los 18 °C a 24 °C .

Incluso a mediados de octubre, el SMN reportó una "seguidilla gris" inusual de casi una semana ininterrumpida con mañanas frescas (mínimas de entre 10 °C y 12 °C) y tardes en las que el mercurio difícilmente superó los 20 °C. A esto se sumó un registro de días con muy poca insolación directa, una condición atípica para una provincia que promedia más de 300 días de sol al año.

Inestabilidad y humedad: más días grises y precipitaciones intermitentes

El balance pluviométrico y de humedad ambiental de estas primeras cinco semanas arroja una diferencia marcada respecto al patrón árido tradicional. Aunque San Juan no ha registrado acumulados torrenciales continuos, la frecuencia de días con lloviznas, chaparrones e inestabilidad aislada ha sido sensiblemente mayor a lo previsto en años normales.

Durante mediados de octubre, el paso de frentes húmedos generó al menos 5 días consecutivos de precipitación intermitente, lloviznas matinales y nubosidad baja. Esta persistencia de aire húmedo en los niveles bajos de la atmósfera frenó el calentamiento diurno y elevó el porcentaje de humedad relativa habitual.

Según las perspectivas del Servicio Meteorológico Nacional, la combinación de El Niño con la rotación periódica de vientos del sector sur-sureste ha permitido que el aire húmedo proveniente del Atlántico consiga penetrar hasta el territorio cuyano, generando un freno térmico que mitiga las olas de calor precoces.

El balance del primer mes: ¿Qué dicen las estadísticas del SMN?

Al analizar el lapso comprendido entre el 21 de septiembre y este 27 de octubre de 2026, el perfil climático del inicio primaveral se puede resumir en tres ejes principales:

Eje térmico: Temperaturas máximas promedio entre 2 °C y 4 °C por debajo del promedio climatológico para el período. La amplitud térmica diaria se redujo debido a la constante presencia de nubes.

Eje de insolación: Un marcado déficit de días despejados. Se contabilizó un número de jornadas grises o parcialmente cubiertas sin precedentes en los últimos quinquenios para este momento del año.

Eje de precipitaciones: Un balance de lluvias que, si bien se mantiene en volúmenes absolutos moderados, supera la media histórica mensual de octubre en días con registro de agua.

Este escenario confirma que el arranque de la primavera 2026 en San Juan ha resultado más fresco, húmedo y atípico de lo habitual. Si bien hacia los últimos días de octubre y el inicio de noviembre el termómetro comenzará una paulatina escalada hacia valores más propios del verano sanjuanino, las primeras semanas de la estación quedarán en el registro como un período dominado por el abrigo liviano, el cielo cubierto y el freno transitorio al calor sofocante.