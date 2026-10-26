El Niño EN VIVO: qué zonas del país sufren el fenómeno climático en el arranque de la semana

El evento oceánico-atmosférico se encuentra en una fase de alta intensidad y registra una probabilidad del 100% de continuidad durante el último trimestre del año.

El Niño EN VIVO: qué zonas del país sufren en el arranque de semana con el fenómeno climático que golpea a la Argentina

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El fenómeno climático El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) consolida su presencia sobre la República Argentina y desencadena un inicio de semana atravesado por alertas meteorológicas, inestabilidad extrema y medidas preventivas de alcance subnacional.

De acuerdo con las últimas proyecciones oficiales emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el evento oceánico-atmosférico se encuentra en una fase de alta intensidad y registra una probabilidad del 100% de continuidad durante el último trimestre del año.

Esta dinámica acentúa el transporte de masas de aire cálido y húmedo hacia el continente, colisionando con frentes fríos dinámicos y desatando tormentas severas, crecidas fluviales y fuertes ráfagas de viento en diversos sectores del mapa nacional.

1. El Noreste Argentino (NEA): severidad convectiva y cuencas al límite Las provincias del Noreste Argentino encabezan el mapa de riesgo en este comienzo de semana. El SMN mantiene activadas alertas de nivel amarillo para Chaco y Formosa, donde se registran tormentas acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas persistentes y acumulados de agua en cortos períodos que podrían superar los 70 milímetros en localidades puntuales.

Por su parte, Corrientes y Misiones afrontan un escenario crítico marcado por la saturación hídrica del suelo y el riesgo inminente de anegamientos urbanos y rurales. El aporte ininterrumpido de precipitaciones sobre las altas cuencas de los ríos Paraná y Uruguay genera presiones extraordinarias sobre los caudales receptores, obligando a monitorear de cerca la cota de inundación en poblados costeros.