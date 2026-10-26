El Niño EN VIVO: qué zonas del país sufren el fenómeno climático en el arranque de la semana

El fenómeno climático El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) consolida su presencia sobre la República Argentina y desencadena un inicio de semana atravesado por alertas meteorológicas, inestabilidad extrema y medidas preventivas de alcance subnacional.
El evento oceánico-atmosférico se encuentra en una fase de alta intensidad y registra una probabilidad del 100% de continuidad durante el último trimestre del año.
El fenómeno climático El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) consolida su presencia sobre la República Argentina y desencadena un inicio de semana atravesado por alertas meteorológicas, inestabilidad extrema y medidas preventivas de alcance subnacional.
De acuerdo con las últimas proyecciones oficiales emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el evento oceánico-atmosférico se encuentra en una fase de alta intensidad y registra una probabilidad del 100% de continuidad durante el último trimestre del año.
Esta dinámica acentúa el transporte de masas de aire cálido y húmedo hacia el continente, colisionando con frentes fríos dinámicos y desatando tormentas severas, crecidas fluviales y fuertes ráfagas de viento en diversos sectores del mapa nacional.
Las provincias del Noreste Argentino encabezan el mapa de riesgo en este comienzo de semana. El SMN mantiene activadas alertas de nivel amarillo para Chaco y Formosa, donde se registran tormentas acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas persistentes y acumulados de agua en cortos períodos que podrían superar los 70 milímetros en localidades puntuales.
Por su parte, Corrientes y Misiones afrontan un escenario crítico marcado por la saturación hídrica del suelo y el riesgo inminente de anegamientos urbanos y rurales. El aporte ininterrumpido de precipitaciones sobre las altas cuencas de los ríos Paraná y Uruguay genera presiones extraordinarias sobre los caudales receptores, obligando a monitorear de cerca la cota de inundación en poblados costeros.
Hacia la franja occidental, el impacto de El Niño se manifiesta mediante una acentuada inestabilidad y el vertiginoso aumento del flujo húmedo desde el Pacífico.
Mendoza: El SMN encendió los avisos por excesos hídricos y probables fenómenos de escorrentía. Tras jornadas previas con precipitaciones, los suelos se perciben saturados, incrementando la vulnerabilidad de las zonas periféricas y los oasis cultivados ante eventuales chaparrones intensos o caída de granizo.
San Juan y La Rioja: Sectores cordilleranos como la zona de Iglesia (San Juan) y las elevaciones de Vinchina y General Lamadrid (La Rioja) atraviesan avisos por precipitaciones continuas y vientos de altura. En los valles bajos, como el Gran San Juan, el patrón climático favorece marcadas oscilaciones térmicas antes de dar paso a un incremento de la humedad hacia el tramo final de la semana.
La contingencia climática golpea de lleno a la Patagonia septentrional y austral:
Neuquén: El Poder Ejecutivo provincial avanzó en la declaración de la emergencia meteorológica por un plazo de seis meses. El flujo inusual de lluvias en zonas de cañadones secos provocó crecidas históricas que ponen a prueba la capacidad de la infraestructura pluvial existente, demandando la creación de comités de crisis y asistencia social en el territorio.
Chubut y Santa Cruz: Ambas jurisdicciones registran alertas por vientos sostenidos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que superan los 90 km/h. Las lluvias persistentes en áreas costeras y precordilleranas entorpecen la transitabilidad en las rutas nacionales y provinciales.