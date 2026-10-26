El fenómeno de El Niño y el tiempo en San Juan: pronóstico detallado para la semana del 26 al 31 de octubre

La interacción entre la variabilidad climática global y la topografía local vuelve a ser el foco de atención en la provincia de San Juan. En el marco de la influencia del fenómeno macroclimático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) —caracterizado por la alteración de los patrones térmicos y de humedad atmosférica a nivel continental—, la provincia atraviesa un cierre de octubre marcado por una notable variabilidad térmica, rotación de vientos zonales y episodios puntuales de inestabilidad.

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Tomando como base de análisis los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , a continuación se presenta un informe detallado sobre las condiciones meteorológicas que experimentará el Gran San Juan y zonas aledañas durante la semana del lunes 26 al sábado 31 de octubre , analizando además el impacto de El Niño en el comportamiento atmosférico regional.

El fenómeno de El Niño modifica la circulación general de la atmósfera. Si bien en la región de Cuyo sus efectos no siempre se traducen directamente en precipitaciones continuas como ocurre en el Litoral argentino, sí genera un incremento en la frecuencia de frentes de aire húmedo procedentes del Atlántico y del norte del país, rompiendo intermitentemente con la clásica aridez sanjuanina.

Durante esta última semana de octubre, la influencia de este patrón favorecerá una marcada masa de aire cálido sobre el centro y norte del país a partir del miércoles, la cual interactuará con perturbaciones de aire fresco procedentes del sector sur a partir del viernes.

Pronóstico detallado día por día (Del 26 al 31 de Octubre)

Lunes 26 de Octubre: inicio suave y nubosidad variable

La semana arranca con temperaturas moderadas y cielo con nubosidad variable a mayormente nublado. La temperatura mínima se ubicó en torno a los 11 °C – 12 °C, alcanzando una máxima estimada entre los 23 °C y 25 °C durante la tarde. Predominan los vientos suaves del sector sureste y sudoeste, manteniendo el ambiente agradable y libre de precipitaciones.

Martes 27 de Octubre: estabilidad y sol intermitente

Para el martes se prevé una jornada muy similar en términos de marcas térmicas. La mínima rondará los 12 °C y la máxima escalará suavemente hasta los 24 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a algo nublado, con viento predominante de direcciones variables con velocidad moderada. Un día ideal para actividades al aire libre antes del incremento térmico posterior.

Miércoles 28 de Octubre: comienza el ascenso de la temperatura

A partir del miércoles se consolidará el ingreso de una masa de aire más cálida. Las temperaturas comenzarán un rápido ascenso: la mínima se situará en los 13 °C, mientras que el mercurio trepará hasta los 28 °C por la tarde. Las brisas del sector norte favorecerán el calentamiento progresivo.

Jueves 29 de Octubre: ambiente caluroso y aire prefrontal

El jueves marcará la antesala del pico de calor semanal. La mínima experimentará un salto sustancial, ubicándose en los 17 °C, y la máxima rozará los 29 °C – 30 °C. Se registrará un incremento en la velocidad del viento, con posible circulación de viento zonda en cordillera y precordillera, lo que aportará aire seco y cálido a los valles bajos durante la tarde.

Viernes 30 de Octubre: pico térmico e inestabilidad

El viernes se perfila como el día más caluroso e inestable de la semana. Se pronostica una temperatura mínima de 16 °C y una máxima que alcanzará los 33 °C. La humedad relativa irá en aumento debido al aporte de El Niño, generando condiciones propicias para el desarrollo de nubosidad de gran desarrollo vertical. Durante la tarde-noche existe una probabilidad de precipitaciones y chaparrones aislados (estimada en un 40%), acompañados de ráfagas de viento y eventual actividad eléctrica.

Sábado 31 de Octubre: cierre de mes con tiempo variable

Para la jornada de cierre del mes, el frente de inestabilidad mantendrá temperaturas elevadas pero con un leve descenso producto de la nubosidad y la rotación del viento al sector sur. La mínima se ubicará en 15 °C y la máxima tocará los 30 °C. Se mantienen probabilidades de lluvias y lloviznas intermitentes, finalizando octubre con un ambiente templado a cálido y húmedo.