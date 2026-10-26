El Niño en la Argentina: en qué provincias rige alerta meteorológico este lunes 26 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activadas diversas alertas meteorológicas en distintas regiones del territorio argentino para este lunes 26 de octubre.

El Niño golpea a Chaco, Corrientes y Misiones: aumenta la cantidad de evacuados y el Paraná sube su nivel

El fenómeno de El Niño y el tiempo en San Juan: pronóstico detallado para la semana del 26 al 31 de octubre

La combinación de la variabilidad climática estacional y la consolidación del fenómeno de El Niño continúa generando condiciones de marcada inestabilidad, promoviendo la ocurrencia de tormentas severas en el norte, precipitaciones persistentes en el oeste y ráfagas de viento de gran intensidad en la Patagonia.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por alterar los patrones habituales de circulación atmosférica, provocando un flujo constante de humedad desde el Océano Pacífico y el Atlántico hacia el continente sudamericano. En la Argentina, esta dinámica se traduce en una mayor frecuencia de frentes fríos que chocan con masas de aire cálido y húmedo, desatando fenómenos meteorológicos de variada intensidad y acelerando el riesgo de saturación de suelos e inundaciones en cuencas vulnerables.

Para el inicio de esta semana, el organismo oficial advierte sobre un mapa térmico e hídrico altamente dinámico, en el cual coexisten alertas por tormentas fuertes con caída de granizo, lluvias intensas y vientos sostenidos que superan los 90 km/h en amplios sectores del país.

1. El Noreste y Norte Argentino: Tormentas severas y acumulación de agua

Las provincias del Noreste Argentino (NEA) se encuentran entre las más expuestas a los eventos convectivos de este lunes.

Chaco y Formosa: Rige alerta amarillo por tormentas que pueden estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas. Se prevén acumulados de lluvia que podrían superar los 70 milímetros.

Corrientes y Misiones: El SMN emitió avisos por tormentas de variada intensidad, con posibilidad de caída de granizo de mediano tamaño y severa actividad eléctrica. La saturación hídrica previa incrementa el riesgo de anegamientos locales.

2. Cuyo y la Región Cordillerana: Inestabilidad y escorrentía

En la región cuyana, la persistencia de humedad combinada con la inestabilidad en alta montaña mantiene en alerta a varias localidades.

Mendoza: Tras varias jornadas con lluvias previas, la provincia registra alerta por "excesos hídricos" y escorrentía. El suelo saturado genera una alta vulnerabilidad ante cualquier chaparrón moderado o intenso.

San Juan y La Rioja: Sectores cordilleranos como la zona de Iglesia (San Juan) y las cordilleras de Vinchina y General Lamadrid (La Rioja) registran avisos por precipitación y vientos intensos en zonas de alta montaña.

3. La Patagonia: Vientos intensos y lluvias

En la zona sur del país, la interacción del sistema de baja presión genera complicaciones severas para la producción agrícola y el transporte.

Chubut y Santa Cruz: Ambas provincias están bajo alerta por vientos del oeste y sudoeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Asimismo, sectores costeros y cordilleranos sufren lluvias persistentes que complican la circulación en rutas provinciales y nacionales.

Recomendaciones de seguridad del SMN

Ante la vigencia de estos avisos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población de las provincias bajo alerta: