El Niño: la meteoróloga Celeste Saulo dio las fechas exactas en las que golpearía con intensidad en Argentina

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño podría alcanzar su máxima intensidad en diciembre de 2026 , dentro de un período de fortalecimiento que se extendería entre noviembre y enero de 2027 . En Argentina, este episodio podría provocar lluvias superiores a los valores habituales en distintas regiones durante el verano.

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La advertencia fue realizada por la meteoróloga argentina Celeste Saulo , secretaria general de la OMM, quien alertó que el fenómeno podría alcanzar una intensidad excepcional, incluso sin precedentes dentro de los registros modernos. Además, señaló que sus consecuencias climáticas podrían continuar después de que se produzca el pico de calentamiento del océano Pacífico.

De acuerdo con la última actualización de la Organización Meteorológica Mundial, el fenómeno atravesará diferentes etapas durante los próximos meses, con un período especialmente crítico entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Las proyecciones internacionales indican que la temperatura superficial del océano Pacífico tropical podría ubicarse hasta 3,8 grados Celsius por encima del promedio entre noviembre y enero.

Febrero de 2027: el episodio podría continuar activo, pero sin mantener necesariamente los valores máximos registrados durante el verano.

Enero de 2027: persistirían condiciones de El Niño muy fuerte, aunque podría comenzar a disminuir su intensidad.

Diciembre de 2026: se espera que el fenómeno alcance su máxima intensidad.

Noviembre de 2026: El Niño continuaría intensificándose y avanzaría hacia su etapa de mayor desarrollo.

Este valor representa una anomalía en la temperatura del agua del océano y no significa que el aire en Argentina vaya a registrar un aumento equivalente.

La advertencia de Celeste Saulo, la argentina que dirige la OMM

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, presentó el 21 de octubre una nueva actualización climática internacional en la que expuso las perspectivas sobre la evolución de El Niño.

La científica argentina advirtió que el episodio podría alcanzar una fuerza excepcional, por fuera de las escalas de intensidad utilizadas habitualmente durante las últimas cuatro décadas de monitoreo.

También explicó que el fenómeno puede modificar los patrones habituales de temperatura y precipitaciones en distintas partes del mundo. Esto implica que algunas regiones podrían atravesar sequías intensas, mientras que otras quedarían expuestas a lluvias abundantes e inundaciones.

Otro de los puntos señalados por la especialista es que las consecuencias de El Niño no necesariamente desaparecerán cuando el calentamiento del Pacífico comience a disminuir. Por el contrario, sus efectos podrían prolongarse incluso después de alcanzar el pico de intensidad previsto para diciembre.

Qué provincias argentinas podrían registrar más lluvias por El Niño

En Argentina, los episodios de El Niño suelen estar asociados con precipitaciones superiores a los niveles normales en sectores del centro y noreste del territorio nacional.

Entre las provincias históricamente más sensibles a este comportamiento climático se encuentran Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y parte de Buenos Aires. Sin embargo, la distribución de las lluvias no es uniforme y puede presentar diferencias importantes entre localidades de una misma provincia.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el fenómeno atraviesa una fase de intensidad fuerte y que los modelos meteorológicos anticipan que estas condiciones continuarían durante la primavera.

En este contexto, el seguimiento de los pronósticos y las actualizaciones oficiales será determinante para conocer cómo evolucionarán las precipitaciones en los próximos meses.

Hasta cuándo podría extenderse El Niño durante 2027

Las estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial señalan que existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe presente hasta febrero de 2027.

El organismo también advirtió que el episodio podría ubicarse entre los más intensos registrados desde 1950. Ante este escenario, recomendó fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la preparación frente a posibles fenómenos meteorológicos extremos.

Para Argentina, las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional serán fundamentales, especialmente para determinar la evolución de las precipitaciones en Buenos Aires, el Litoral y la región pampeana.

La atención estará puesta en los meses de verano, cuando se espera que El Niño alcance su mayor intensidad y pueda influir con más fuerza en el comportamiento de las lluvias en distintas zonas del país.