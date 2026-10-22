"Fuera de nuestros registros": la advertencia de la argentina Celeste Saulo por un fenómeno de El Niño inédito

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanzó un severo llamado de alerta internacional ante la posibilidad de que el presente episodio del fenómeno de El Niño alcance un nivel de intensidad sin antecedentes históricos. Las proyecciones del organismo estiman que la anomalía de la temperatura superficial en el Pacífico tropical podría registrar aumentos de hasta 3,8 °C por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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La presentación del informe se realizó en Ginebra por parte de la secretaria general de la OMM, la meteoróloga argentina Celeste Saulo , junto al jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher . Ambos instaron a los gobiernos a articular una respuesta preventiva antes de que el evento acentúe las secuelas en las zonas con mayor vulnerabilidad socioambiental.

Durante la conferencia de prensa, Saulo remarcó la excepcionalidad de los indicadores recolectados por las agencias de monitoreo global:

"Nunca hemos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial. Estamos más allá de ese límite, fuera de nuestros registros y de nuestras estadísticas sobre lo que podemos esperar".

Si bien la previsión no equivale a un incremento directo de la temperatura media global en esa misma proporción, describe una alteración térmica extrema de la superficie marina en la franja ecuatorial, clave para la regulación del clima del planeta.

Por su parte, informes del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) coincidieron en señalar estimaciones de calentamiento de hasta 3,5 °C en la región Niño 3.4. La entidad detalló que a mediados de octubre el promedio semanal anotó anomalías de 3,3 °C, sosteniendo más de un mes consecutivo de marcas por sobre los 3 °C.

Llamado a la acción preventiva e impacto humanitario

El representante de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, calificó la situación como una "fuerza destructiva" que golpeará de lleno en América Latina, África oriental y austral, Asia y la región del Pacífico. El funcionario advirtió que la magnitud de las precipitaciones y sequías extremas amenaza con profundizar crisis existentes en diversos países vulnerables.

Frente a este escenario, la ONU solicitó asistencia técnica y recursos inmediatos para zonas prioritarias: en el este de África (Somalia, Etiopía y Kenia) se precisa infraestructura previa a las lluvias intensas; en el sur del continente africano se requiere apoyo agrícola antes de cerrar la siembra; y en América Central y el Pacífico urgieron resguardar los medios de vida productivos frente a la amenaza de ciclones, inundaciones y sequías severas.

Finalmente, el director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), Felipe Costa, enfatizó que la respuesta gubernamental debe apoyarse en proyecciones focalizadas según cada país, priorizando la capacidad de mitigación en sectores clave como la salud, el suministro eléctrico, la agricultura y la ganadería.