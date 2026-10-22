El Niño: Gobierno pide armar la mochila de emergencia para evacuaciones y exige campañas a los municipios

Ante la inminencia de intensas lluvias asociadas a El Niño , el Gobierno de San Juan, a través del Comité Operativo de Preparación para la Emergencia (COPRE) , le pide a la comunidad armar y mantener al alcance la mochila de emergencia para evacuación. Y convocó a los municipios a convertirse en voceros y reforzar el trabajo territorial de concientización y logística.

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El asesor de Gobierno y miembro del COPRE, Rodolfo Colombo , destacó la importancia de la reunión mantenida con la totalidad de los intendentes sanjuaninos. En ese encuentro se transmitió el diagnóstico situacional y las pautas para que cada municipio estructure sus propias respuestas comunitarias .

"Tuvimos reunión con todos los intendentes para transmitirles la información y que ellos se transformen en voceros para que los vecinos de cada comuna estén informados no sólo sobre la mochila de emergencia en caso de evacuación, sino también sobre zonas probables de inundación, rutas de evacuación y lugares de evacuación, de acuerdo a las necesidades y realidades de cada una", explicó Colombo.

En este sentido, cada gestión municipal deberá constituir su propio Comité de Emergencia y definir los centros de evacuación locales, entre los cuales se contemplan:

Esta selección estratégica busca preservar el normal dictado de clases y evitar utilizar los establecimientos educativos a menos que resulte estrictamente necesario.

"El Gobierno de la provincia les dio el ABC; pero ellos son los que deben tener su Comité de Emergencia y comenzar a organizar los trabajos y medidas para mitigar las posibles consecuencias de El Niño. La realidad es que la emergencia va a ser diferente en cada municipio", remarcó el funcionario, subrayando el valor del COPRE para acompañar localmente a cada departamento sin perder de vista la incertidumbre sobre la magnitud exacta que alcanzará el fenómeno.

A partir de la próxima semana, el Gobierno provincial lanzará campañas masivas de concientización e información sobre la mochila de evacuación, mientras que las municipalidades tendrán la tarea fundamental de replicar y profundizar dichos mensajes en cada barrio.

Cómo armar la mochila de emergencia

Las precipitaciones intensas pueden derivar en anegamientos, inundaciones o interrupciones repentinas de servicios básicos. Preparar con anticipación una mochila accesible en el hogar es una acción sencilla que marca una gran diferencia a la hora de resguardar a la familia.

Organización familiar previa

Antes de reunir las herramientas, es prioritario coordinar dentro de la vivienda:

Ubicación estratégica: colocar la mochila en un lugar conocido, despejado y de fácil acceso.

colocar la mochila en un lugar conocido, despejado y de fácil acceso. Designar un responsable: aignar a un integrante del hogar la tarea de llevar la mochila en caso de evacuar.

aignar a un integrante del hogar la tarea de llevar la mochila en caso de evacuar. Punto seguro: establecer un lugar seguro dentro de la vivienda ante imprevistos.

establecer un lugar seguro dentro de la vivienda ante imprevistos. Elementos básicos e indispensables

Contar con los insumos prioritarios asegura autonomía durante las primeras horas o días ante una eventual evacuación:

Agua potable y alimentos no perecederos para cubrir un mínimo de tres días.

Documentos personales (DNI, escrituras, carnets) y dinero en efectivo protegidos dentro de bolsas herméticas.

Linterna y radio a pilas con sus correspondientes repuestos.

Botiquín de primeros auxilios, medicamentos habituales de uso diario y artículos indispensables de higiene personal.

Muda de ropa completa de recambio y prendas de abrigo.

Complementos útiles y de contención

Para hacer frente a una contingencia prolongada o con niños, se recomienda adicionar:

Herramientas: navaja o kit de herramientas multipropósito.

navaja o kit de herramientas multipropósito. Llaves: copia de llaves de la vivienda y de los vehículos.

copia de llaves de la vivienda y de los vehículos. Vajilla básica: vasos, platos y cubiertos descartables o plásticos.

vasos, platos y cubiertos descartables o plásticos. Entretenimiento infanto-juvenil: juegos de mesa o libros de lectura para acompañar y tranquilizar a los más chicos.

juegos de mesa o libros de lectura para acompañar y tranquilizar a los más chicos. Cuidado de mascotas: alimento balanceado, identificación, libreta sanitaria y datos del médico veterinario.

Mantenimiento y revisión periódica

Tener la mochila no es un paso único; requiere un seguimiento continuo: