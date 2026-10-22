Prevén viento Zonda y nubosidad, así estará el tiempo en San Juan este jueves 22 de octubre

La provincia comenzará este jueves con cielo mayormente nublado y una mañana fresca, pero la jornada traerá un marcado ascenso térmico y viento durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima será de 15°C y la máxima llegará a 27°C. Durante la mañana, el termómetro rondará los 15°C, con cielo mayormente nublado y viento del sur de entre 32 y 41 km/h.

Hacia la tarde, la temperatura trepará hasta los 27°C y se espera una condición ventosa, con viento del oeste de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Por la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, con 19°C y viento del sudeste de 23 a 31 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.