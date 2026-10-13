El Gobierno prevé la visita del vicepresidente de Estados Unidos para noviembre

El Gobierno argentino prevé que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , visite la Argentina durante la tercera semana de noviembre y ya coordina con la Casa Blanca los detalles de la agenda. Aunque la fecha exacta todavía no está definida, en la Casa Rosada dan por encaminada la visita y esperan que el funcionario mantenga una reunión con el presidente Javier Milei .

El Gobierno reemplazará la tecnología china en áreas clave del Estado tras un acuerdo con EE.UU.

La planificación contempla una estadía de entre dos y tres días y forma parte de una gira regional cuyo itinerario completo todavía no fue informado públicamente por Washington. Según las previsiones oficiales, e l viaje se concretaría después de la visita del papa León XIV, programada para noviembre , siempre que se mantenga el cronograma previsto.

La organización ya tuvo una primera avanzada estadounidense para trabajar sobre cuestiones de logística, seguridad y actividades oficiales. El objetivo es avanzar en los detalles durante las próximas semanas, con una agenda que podría incluir reuniones adicionales y anuncios vinculados con la relación bilateral.

Antes de la llegada de Vance, el Gobierno recibirá a dos funcionarios clave de la política exterior estadounidense. Christopher Landau, subsecretario de Estado y número dos del secretario Marco Rubio, y Juan Pablo Segura, responsable de la política de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, tienen previsto arribar al país el próximo 21 de octubre.

La visita permitirá profundizar las conversaciones sobre cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado y cuestiones económicas. Además, los encuentros servirán para continuar con los preparativos de la llegada del vicepresidente estadounidense.

Uno de los asuntos centrales será el pedido argentino para incorporarse al Programa de Exención de Visa, que permitiría a determinados viajeros argentinos ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios sin tramitar una visa convencional, sujeto al cumplimiento de los requisitos del programa.

La cooperación en materia de seguridad también registró avances recientes. A comienzos de octubre, Estados Unidos anunció la creación de una unidad regional de su oficina de lucha contra el narcotráfico en la Argentina y aprobó US$13,35 millones para programas de cooperación contra el crimen organizado. De ese monto, US$7,5 millones estarán destinados específicamente al país, mientras que US$5,85 millones financiarán iniciativas regionales en las que también participará la Argentina.

El acuerdo comercial y las inversiones, en la agenda bilateral

La eventual visita de Vance se producirá mientras ambos gobiernos mantienen negociaciones en distintos frentes económicos. Uno de los principales será la implementación del acuerdo comercial bilateral, que todavía tiene capítulos pendientes de instrumentación y cuestiones sujetas a decisiones administrativas o legislativas en Estados Unidos.

También se encuentra en marcha el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa presentada en septiembre por Landau y el canciller argentino Pablo Quirno para promover inversiones estadounidenses en infraestructura estratégica. El proyecto contempla áreas como ferrocarriles, puertos, vías navegables, energía, minerales críticos y tecnología.

En paralelo, la Argentina trabaja con el Departamento de Estado estadounidense en un programa de ciberseguridad que apunta a reemplazar progresivamente tecnología considerada sensible en redes estatales y establecer un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. La iniciativa prevé hasta US$13,9 millones de asistencia estadounidense durante tres años.

La cooperación también abarca el ámbito militar, con ejercicios y capacitaciones conjuntas en ciberdefensa y protección de infraestructura crítica.

El antecedente de Mike Pence y la relación entre Milei y Vance

La llegada de Vance tendría además un significado institucional: sería la primera visita de un vicepresidente estadounidense a la Argentina desde 2017, cuando Mike Pence viajó a Buenos Aires durante el primer mandato de Donald Trump y se reunió con el entonces presidente Mauricio Macri.

Vance y Milei ya mantuvieron un encuentro personal en Washington durante la visita del mandatario argentino a la Casa Blanca, en octubre de 2025. Desde entonces, el vicepresidente estadounidense tuvo una participación creciente en asuntos de política exterior y en negociaciones impulsadas por Trump.

Por el momento, la Casa Blanca no difundió oficialmente el itinerario completo de la gira regional prevista para noviembre ni confirmó una agenda definitiva para la Argentina. En el Gobierno esperan avanzar en los próximos días con la definición de horarios, reuniones y posibles anuncios, mientras las conversaciones con los funcionarios estadounidenses servirán para terminar de organizar la visita.