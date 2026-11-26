El fundamento central de la Resolución 1741/2026 radica en las auditorías elaboradas por la Gerencia de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud.

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A través de la Resolución 1741/2026 (RESOL-2026-1741-APN-MS), publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso extender por un plazo de ciento ochenta días la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA).

La normativa, que lleva la firma del ministro Mario Iván Lugones, ratifica además la continuidad de César Augusto Lococo al frente del organismo, manteniéndolo en el cargo con todas las facultades de administración y ejecución previstas en el estatuto de la entidad.

La medida da continuidad al proceso de normalización institucional iniciado originalmente en marzo mediante el Decreto 127/2026. Según se desprende de los considerandos de la disposición oficial, si bien se registraron diversas acciones administrativas durante los últimos meses, las autoridades sanitarias consideraron que los avances alcanzados hasta el momento resultan insuficientes para dar por concluida la tutela estatal y devolver la conducción a sus autoridades ordinarias.

Diagnóstico financiero y situación prestacional El fundamento central de la Resolución 1741/2026 radica en las auditorías elaboradas por la Gerencia de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud. En dichos reportes técnicos, el organismo fiscalizador advirtió que la mejora observada en las cuentas de OSPRERA resulta todavía parcial y frágil, señalando de manera explícita que la situación económico-financiera de la obra social continúa siendo deficitaria sin que pueda afirmarse que el desequilibrio estructural se haya revertido.

Asimismo, los informes elevados por la intervención dieron cuenta de las serias dificultades operativas que persisten en el funcionamiento cotidiano de la entidad. Entre los puntos críticos relevados destacan la acumulación de expedientes judiciales, el elevado volumen de acciones de amparo por falta de cobertura y los inconvenientes logísticos en la provisión regular de medicamentos esenciales para los afiliados del sector rural en todo el país.