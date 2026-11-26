A pocos kilómetros del bullicio urbano, existe un destino serrano que cada verano multiplica varias veces su población gracias a un paisaje de postales tranquilas, sombra abundante y aguas frescas que bajan de las montañas. Se trata de Trapiche (conocido popularmente como El Trapiche), una localidad ubicada a apenas 39 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis —unos 35 minutos en auto por rutas asfaltadas— que combina la calma de un pueblo de 3.105 habitantes con una infraestructura turística ideal para familias y grupos de amigos.
Un río cristalino que atraviesa todo el pueblo
El gran protagonista del verano en este valle de las sierras puntanas es el río Trapiche, un curso de agua transparente que serpentea entre piedras, sauces y alamedas ofreciendo múltiples sectores de balnearios naturales de baja profundidad. A diferencia de otros centros turísticos saturados, aquí es posible extender la reposera a pocos metros de la orilla, disfrutar del sonido del agua corriendo y refrescarse en ollas naturales rodeadas de vegetación nativa.
A lo largo de su costanera se distribuyen paradores, zonas de asadores públicos y espacios verdes diseñados para pasar el día completo al aire libre sin necesidad de grandes traslados internos.
Qué hacer además de disfrutar los balnearios
-
Visitar el Dique La Florida: a menos de 10 minutos del centro del pueblo se encuentra este espejo de agua monumental, ideal para practicar deportes náuticos sin motor, kayak, pesca de pejerrey y caminatas panorámicas al atardecer.
Municipalidad de El Trapiche.
Cómo llegar y cuándo conviene visitarlo
Desde San Juan o Mendoza, el acceso resulta sumamente cómodo conectando por la Ruta Nacional 7 hasta la capital puntana y tomando luego la Ruta Provincial 9 hacia el norte. Si bien enero y febrero marcan el pico máximo de visitantes, los meses de noviembre, diciembre y marzo ofrecen temperaturas cálidas ideales para disfrutar de sus playas de río con mayor tranquilidad y tarifas más accesibles en cabañas y hosterías.