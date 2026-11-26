Rodeado de sierras verdes y arroyos de agua transparente, este rincón puntano se consolidó como el refugio favorito para quienes buscan balnearios naturales sin viajar lejos.

Tiene 3.100 habitantes y recibe miles de turistas en verano: el pueblo de San Luis que tiene un río serrano cristalino y está a 35 minutos de la capital.

A pocos kilómetros del bullicio urbano, existe un destino serrano que cada verano multiplica varias veces su población gracias a un paisaje de postales tranquilas, sombra abundante y aguas frescas que bajan de las montañas. Se trata de Trapiche (conocido popularmente como El Trapiche), una localidad ubicada a apenas 39 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis —unos 35 minutos en auto por rutas asfaltadas— que combina la calma de un pueblo de 3.105 habitantes con una infraestructura turística ideal para familias y grupos de amigos.

Un río cristalino que atraviesa todo el pueblo El gran protagonista del verano en este valle de las sierras puntanas es el río Trapiche, un curso de agua transparente que serpentea entre piedras, sauces y alamedas ofreciendo múltiples sectores de balnearios naturales de baja profundidad. A diferencia de otros centros turísticos saturados, aquí es posible extender la reposera a pocos metros de la orilla, disfrutar del sonido del agua corriendo y refrescarse en ollas naturales rodeadas de vegetación nativa.

A lo largo de su costanera se distribuyen paradores, zonas de asadores públicos y espacios verdes diseñados para pasar el día completo al aire libre sin necesidad de grandes traslados internos.