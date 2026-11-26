Una formación de Trenes Argentinos sufrió un principio de incendio tras impactar contra chapas sueltas, obligando a evacuar a 219 pasajeros en Buenos Aires.

Un problema eléctrico provocó un incendio en una formación del tren Mitre entre Colegiales y Carranza.

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Una formación del Trenes Argentinos sufrió una interrupción momentánea de servicio en la mañana de este jueves debido a un problema eléctrico. El incidente ocurrió entre las estaciones Colegiales y Carranza, en la ciudad de Buenos Aires, cuando el tren impactó contra chapas sueltas sobre la vía.

A raíz del choque, se generó un principio de incendio debajo de la formación y una densa columna de humo invadió los vagones. La empresa confirmó que personal trabaja para resolver la situación y restablecer el servicio en los ramales José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino rápidamente y evacuó a los 219 pasajeros a bordo. El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló que el operativo se realizó de manera ordenada tras asegurarse el corte de la corriente eléctrica del tercer riel para evitar riesgos. Tres personas fueron atendidas por ataque de pánico y lipotimia, pero ninguna requirió traslado a un hospital.

Impacto y operativos en el servicio El incidente paralizó por completo la circulación en los tres ramales del tren Mitre, generando demoras e inconvenientes para miles de usuarios. Las chapas sueltas, cuya procedencia es materia de investigación, obstruyeron la vía y provocaron la falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica del convoy.

Los pasajeros relataron momentos de pánico al percibir los chispazos y el olor a humo. Las puertas automáticas no pudieron abrirse inicialmente, lo que incrementó la tensión hasta la llegada de los servicios de emergencia. Bomberos de la Ciudad utilizaron extintores para sofocar las llamas localizadas bajo uno de los vagones.