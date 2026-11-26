Una formación del Trenes Argentinos sufrió una interrupción momentánea de servicio en la mañana de este jueves debido a un problema eléctrico. El incidente ocurrió entre las estaciones Colegiales y Carranza, en la ciudad de Buenos Aires, cuando el tren impactó contra chapas sueltas sobre la vía.
A raíz del choque, se generó un principio de incendio debajo de la formación y una densa columna de humo invadió los vagones. La empresa confirmó que personal trabaja para resolver la situación y restablecer el servicio en los ramales José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino rápidamente y evacuó a los 219 pasajeros a bordo. El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló que el operativo se realizó de manera ordenada tras asegurarse el corte de la corriente eléctrica del tercer riel para evitar riesgos. Tres personas fueron atendidas por ataque de pánico y lipotimia, pero ninguna requirió traslado a un hospital.
Impacto y operativos en el servicio
El incidente paralizó por completo la circulación en los tres ramales del tren Mitre, generando demoras e inconvenientes para miles de usuarios. Las chapas sueltas, cuya procedencia es materia de investigación, obstruyeron la vía y provocaron la falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica del convoy.
Los pasajeros relataron momentos de pánico al percibir los chispazos y el olor a humo. Las puertas automáticas no pudieron abrirse inicialmente, lo que incrementó la tensión hasta la llegada de los servicios de emergencia. Bomberos de la Ciudad utilizaron extintores para sofocar las llamas localizadas bajo uno de los vagones.
¿Cuáles son las causas de la falla?
La empresa indicó que las causas de la presencia de chapas sobre el tendido de vías aún se encuentran bajo investigación. Personal de la Policía de la Ciudad y Bomberos colaboraron con el SAME en el operativo que se extendió por más de una hora y media, garantizando la seguridad de los pasajeros evacuados.