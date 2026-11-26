La ANSES continúa este jueves 26 de noviembre con su cronograma de pagos para el mes, abonando haberes a jubilados y pensionados con montos superiores al mínimo, así como a titulares de la Prestación por Desempleo.

Las acreditaciones de este día incluyen a quienes perciben jubilaciones y pensiones cuyo monto supera el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 4 y 5. Estos beneficiarios recibirán sus haberes actualizados según la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre.

Además, cobran hoy los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI finalizados en 2 y 3. También se efectúan los pagos correspondientes a las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI, cuyo período de pago se extiende hasta el 10 de diciembre.

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, cuyos DNI terminan en 4 y 5, son los beneficiarios que percibirán sus prestaciones este jueves 26 de noviembre. Este grupo recibe un monto que, de acuerdo a la actualización de noviembre, puede alcanzar hasta $2.988.765,84.

La actualización mensual del 1,93% en las prestaciones responde a la inflación de septiembre. Este mecanismo, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, actualiza los haberes con dos meses de rezago. Los haberes mínimos, en tanto, ya fueron abonados previamente en la semana.

¿Qué otras prestaciones se cobran este jueves?

Las asignaciones de pago único, como las de Matrimonio, Adopción y Nacimiento, también se acreditarán hoy a todos los beneficiarios que las tengan liquidadas y cumplan las condiciones. Para estas asignaciones, los montos actualizados en noviembre ascienden a $93.032,34 para nacimiento, $556.214 para adopción y $139.297,43 para matrimonio.

Los titulares de asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas cobran en esta fecha sin importar la terminación de su DNI, extendiéndose el período de pago hasta el 10 de diciembre. Por su parte, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3 también recibirán su pago.