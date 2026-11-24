Si la ANSES rechaza tu Prestación por Desempleo, existen mecanismos formales para solicitar una revisión y presentar la documentación necesaria.

La Prestación por Desempleo de ANSES puede ser rechazada si no se cumplen los aportes mínimos.

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La Prestación por Desempleo de ANSES, destinada a trabajadores que perdieron su empleo de forma involuntaria, puede ser rechazada por diversos motivos. Sin embargo, un rechazo inicial no siempre significa la pérdida definitiva del beneficio. Las causas comunes incluyen falta de aportes mínimos, errores en los datos laborales, documentación incompleta o incompatibilidades con otras prestaciones.

Para quienes se encuentran en esta situación, la ANSES ofrece la posibilidad de solicitar una revisión formal de la solicitud. Es fundamental identificar el motivo exacto del rechazo, ya sea consultando el estado del trámite en "Mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicándose directamente con el organismo.

Una vez determinado el motivo del rechazo, el siguiente paso consiste en reunir la documentación respaldatoria necesaria. Esto puede incluir recibos de sueldo, certificaciones de servicios, telegramas de despido, cartas documento o la constancia del contrato a plazo fijo vencido, según el caso particular de desvinculación laboral.

Cómo iniciar el reclamo en ANSES Tras identificar la causa del rechazo y reunir los comprobantes, el reclamo se puede iniciar a través de la Atención Virtual en la página oficial de ANSES. Alternativamente, se puede solicitar un turno para atención presencial en una oficina del organismo, llevando consigo el DNI y toda la documentación original.