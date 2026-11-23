Un rugbier con antecedentes atacó a golpes a Santiago Abramovich en la localidad de Merlo.

Un joven identificado como Santiago Abramovich fue brutalmente agredido en la vía pública en la localidad de Merlo. El ataque, registrado por cámaras de seguridad, habría sido perpetrado por un rugbier, motivado por celos derivados de una relación que la víctima mantiene con la exnovia del agresor, generando gran conmoción en la zona.

El padre de Santiago, Pablo, relató que la agresión fue directa y sin previo diálogo, describiendo la escena como alarmante y comparándola con la gravedad de casos como el de Fernando Báez Sosa. Señaló que un golpe certero en la sien pudo haber tenido consecuencias fatales.

Según el relato, el atacante, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente pero que según fuentes policiales tendría antecedentes violentos, se marchó del lugar junto a dos amigos, mientras una mujer intervino para detener la golpiza. El joven atacado se recupera en su domicilio con reposo, calmantes y hielo.

Violencia urbana en Merlo y la respuesta judicial El ataque se produjo mientras Santiago Abramovich se encontraba sentado en la vereda, tomando una gaseosa junto a un amigo. De acuerdo con el padre de la víctima, no existió provocación ni intercambio previo que justificara la violenta reacción. La hipótesis principal apunta a que el motivo de la agresión fue que Santiago está “conociendo” a la exnovia del atacante, a quien describió como una persona muy violenta.