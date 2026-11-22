Alma Díaz Silva fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2026. Tiene 15 años, mide 1,55 metros y desde el programa San Juan Te Busca solicitaron colaboración para dar con su paradero.

El programa provincial San Juan Te Busca, que trabaja en la búsqueda de personas extraviadas, difundió un pedido de colaboración para encontrar a Alma Díaz Silva, una adolescente de 15 años, cuyo extravío fue denunciado el 17 de noviembre de 2026.

Según los datos difundidos en el flyer oficial, Alma es de nacionalidad argentina, tiene contextura física pequeña y mide aproximadamente 1,55 metros. Entre sus características físicas, detallaron que tiene cara ovalada, tez trigueña, ojos negros, nariz recta, boca mediana, labios medianos y cabello largo, lacio y de color negro.

Al momento de su desaparición, vestía una remera azul oscuro, un pantalón del mismo color y ojotas Adidas negras, según la información difundida por las autoridades.