Un helicóptero policial lo encontró dormido junto a un arroyo, a solo dos kilómetros de su campamento. William, de 17 años, estaba en buen estado de salud tras una búsqueda de más de 100 personas.

Rescataron con vida a un adolescente con autismo que estuvo seis días perdido en las montañas de Australia

Un adolescente de 17 años con autismo fue hallado con vida este jueves 12 de noviembre, después de seis días desaparecido en una zona montañosa del estado de Victoria, en el este de Australia. Un helicóptero policial lo encontró dormido sobre una roca plana junto a un arroyo, sin camiseta y quemado por el sol, con toallas como mantas. Según informó la agencia Associated Press (AP), estaba en buen estado general y de buen ánimo.

El joven, identificado como William, vivía su primera experiencia de acampada junto a su hermanastro, cerca de Walhalla, un antiguo pueblo minero a 185 kilómetros al este de Melbourne. El viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16 (hora local), caminó desde el campamento hasta el punto de encuentro para buscar más equipamiento, pero nunca regresó. Antes de partir había dejado su teléfono, comida y agua. Su hermanastro lo buscó sin éxito y avisó a la policía, que derivó el caso a la Unidad de Personas Desaparecidas del estado.

Según el inspector interino Jason Benbow, el adolescente caminó durante días por “un terreno muy empinado”. La policía cree que se desorientó por la vegetación densa y las pendientes pronunciadas. Finalmente quedó atrapado a apenas dos kilómetros de su campamento, junto a un curso de agua donde pasó sus dos últimas jornadas a la intemperie, ya que las laderas le impedían avanzar.

La tripulación del helicóptero detectó una caja de pesca en el matorral de la región de Cowwarr, al este del punto donde desapareció. Al acercar la cámara, vieron al joven recostado cerca del arroyo. “Se despertó con el sonido del helicóptero, les hizo un gesto de pulgar arriba y lo izaron con un cabrestante hasta ponerlo a salvo”, explicó Benbow.

El reencuentro con su madre Poco después, William se reunió con su madre, Elizabeth, en el puesto de comando. Las imágenes difundidas por la policía de Victoria muestran el momento en que ella corrió hacia el helicóptero con los brazos abiertos y él respondió con una amplia sonrisa. “Estoy feliz de que esté vivo”, dijo, y bromeó con que su hijo “está castigado de por vida”.