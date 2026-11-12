Tragedia en Nueva York: un derrumbe deja al menos ocho muertos y 17 heridos

Un edificio residencial de Nueva York colapsó tras ceder sobre la excavación de una obra de construcción, dejando un saldo trágico de ocho muertos y múltiples heridos.

La edificación se derrumbó sobre la excavación de una obra de construcción vecina.

Un edificio de tres plantas se derrumbó en Brooklyn, Nueva York, el miércoles por la tarde, dejando un saldo trágico de al menos ocho muertos y 17 heridos tras ceder sobre la excavación de una obra de construcción vecina, provocando un colapso que afectó también a una estructura adyacente.

El siniestro ocurrió cerca de las 16:01 del 11 de noviembre en la intersección de Flatbush Avenue y Bedford Avenue, en un inmueble construido en 1930 que albergaba cuatro unidades habitacionales ocupadas por residentes. El cuerpo del octavo fallecido fue rescatado en la mañana del jueves, poco después de hallarse las otras víctimas fatales.

De las 17 personas heridas, cuatro permanecían en estado crítico al momento del reporte, y al menos siete de los afectados son menores de edad. El Departamento de Bomberos de Nueva York calificó la situación como una operación prolongada y peligrosa, desplegando unos 250 efectivos, unidades caninas, policía y personal de emergencia para remover los escombros en busca de más víctimas.

Investigan las causas del colapso en Brooklyn Junto al edificio derrumbado operaba un sitio de construcción donde una empresa contaba con permisos para excavación y cimentación. El Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB) había aprobado planes para un edificio de tres pisos en ese predio. Registros municipales indican que en abril pasado se sancionó a un contratista por demoliciones no autorizadas en ese lote, aunque la infracción fue resuelta.

Autoridades aclararon que aún no se ha establecido una relación causal directa entre las obras y el siniestro, aunque expertos señalaron que excavaciones profundas junto a edificios existentes pueden desestabilizarlos si no se toman precauciones. El DOB emitió una orden de suspensión total de trabajos y se iniciaron inspecciones de estabilidad en edificaciones cercanas.