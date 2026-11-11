Tragedia en Perú durante los preparativos para la visita del papa León XIV: murió un obrero tras desplomarse un arco de bienvenida

El hecho ocurrió en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, Perú. Una estructura metálica cedió desde varios metros de altura mientras el trabajador realizaba tareas de acondicionamiento.

Un trágico suceso conmocionó a la provincia de Chiclayo, en la región peruana de Lambayeque, en plena antesala de la llegada del papa León XIV. Un trabajador perdió la vida este miércoles tras el colapso repentino de un arco de bienvenida en el distrito de Pimentel, obra que se levantaba en el acceso a la urbanización El Santuario.

De acuerdo con los reportes iniciales provenientes de la zona, el operario se encontraba ejecutando tareas de tarrajeo y acondicionamiento en la parte superior del portal cuando el armazón metálico perdió estabilidad de forma abrupta y se precipitó al suelo desde varios metros de altura. La estructura llevaba cerca de dos semanas en proceso de construcción y aún no había sido finalizada.

El accidente ocurrió en un punto neurálgico para la agenda pastoral, ya que en las Pampas de Pimentel está programada la celebración de una misa multitudinaria que encabezará el Pontífice este viernes.

Investigaciones y cuestionamientos a la estructura Tras el desplome del portal decorativo, vecinos y transeúntes que presenciaron la escena manifestaron reparos públicos respecto a la resistencia y calidad de los materiales. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, el soporte metálico presentaba deficiencias estructurales a simple vista que habrían impedido sostener la carga de concreto y las placas decorativas.

No obstante, las autoridades judiciales y administrativas precisaron que se aguardará el resultado de los peritajes técnicos y forenses definitivos para determinar las causas del colapso. La investigación abierta busca precisar si existió una falla en el cálculo de ingeniería, omisiones en los protocolos de seguridad laboral o defectos de fábrica en los materiales utilizados.