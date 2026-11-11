    • 11 de noviembre de 2026 - 18:46

    Perú: el Senado autorizó a la presidenta Keiko Fujimori a viajar a Asia y no despedirá al papa León XIV

    La mandataria partirá a China y Japón para participar de la cumbre del APEC e iniciar una visita de Estado. Ante las críticas por dejar el país antes del cierre de la gira papal, aclaró que "jamás se le ocurriría desairar al pontífice".

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Senado de Perú autorizó este miércoles a la presidenta Keiko Fujimori a ausentarse del territorio nacional entre el 15 y el 21 de noviembre para concretar una gira oficial por China y Japón. La decisión generó revuelo político e institucional en el país andino, ya que la partida de la jefa de Estado coincidirá con las jornadas finales de la visita oficial del papa León XIV, a quien no podrá despedir al momento de su partida en el aeropuerto del Callao.

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    La autorización fue aprobada en el pleno de la Cámara Alta con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

    Cumbre de la APEC y visita familiar en Japón

    La solicitud presentada por la Casa de Pizarro fundamentó el viaje en la participación de Fujimori en la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará en la ciudad de Shenzhen (China). Posteriormente, la mandataria se trasladará a Japón para cumplir con una agenda de visita de Estado fijada para el 20 de noviembre.

    El tramo japonés de la gira posee un fuerte componente personal para la presidenta. Fujimori es descendiente de emigrantes originarios de la prefectura de Kumamoto que arribaron a Perú a comienzos del siglo XX, y en la nación asiática residen familiares directos, entre ellos su hermano Hiro.

    La postura de Fujimori y el rol del Gabinete

    Ante las severas críticas de diversos sectores políticos que cuestionaron la superposición de la gira internacional con la presencia del Sumo Pontífice, la presidenta salió al cruce de los cuestionamientos y aseguró que "jamás" se le ocurriría "desairar" al Pontífice, argumentando que debe atender sus "obligaciones de Estado".

    Por su parte, el primer ministro y vicepresidente peruano, Luis Galarreta, confirmó que Fujimori encabezará la recepción inicial del Santo Padre y las primeras actividades oficiales, pero será el propio Gabinete el que represente al Ejecutivo en los actos de cierre, incluida la misa multitudinaria programada para el lunes 16 en una base aérea de Lima.

    "La presidenta va a estar en las primeras fechas de la visita del Papa y lamentaba mucho no estar hasta el final", concluyó Galarreta, buscando calmar los ánimos en torno al itinerario presidencial.

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