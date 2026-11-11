Irán declaró terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas y escaló el conflicto

La tensión diplomática entre Argentina e Irán sumó este miércoles un nuevo capítulo . El gobierno de la República Islámica declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas , en respuesta a la decisión de Javier Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní al listado de entidades terroristas.

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El anuncio fue realizado por el Ministerio de Exteriores iraní, que consideró la determinación argentina un "acto hostil" y advirtió que el Gobierno argentino deberá hacerse responsable de las consecuencias . La designación alcanza específicamente a las dos fuerzas militares y no incluye al Ejército argentino.

A través de un comunicado, Teherán explicó que la medida se sustenta en una legislación nacional que contempla acciones de reciprocidad contra los países que acompañen la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria.

"Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto", advirtió la Cancillería iraní, aunque no precisó si adoptará nuevas represalias diplomáticas o de otro tipo.

La decisión profundiza el enfrentamiento entre ambos países, en un escenario marcado por las acusaciones de participación iraní en los atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.

Por qué Irán declaró terroristas a las fuerzas militares argentinas

El origen de la disputa se remonta a fines de marzo de 2026, cuando el gobierno de Javier Milei anunció que incorporaría a la Guardia Revolucionaria de Irán a su listado de organizaciones terroristas.

En aquel momento, la administración argentina justificó la decisión en informes oficiales que, según sostuvo, acreditaban actividades ilícitas de carácter transnacional y vinculaban a esa estructura militar con actos terroristas cometidos en territorio nacional.

El Gobierno también relacionó a la organización iraní con los atentados contra la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994.

Ambos ataques dejaron decenas de muertos y cientos de heridos y continúan siendo dos de los episodios más graves de la historia argentina reciente. Las investigaciones judiciales señalaron la responsabilidad de funcionarios iraníes y la participación de Hezbollah en la planificación y ejecución de los atentados.

La decisión de Milei se enmarcó, además, en una política exterior de mayor alineamiento con Estados Unidos e Israel, dos países que mantienen un fuerte enfrentamiento con el régimen de Teherán.

El antecedente de las fuerzas militares británicas

La determinación contra Argentina no es un hecho aislado. A comienzos de noviembre, Irán también declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea del Reino Unido y calificó al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como un grupo hostil.

En aquella oportunidad, el Ministerio de Exteriores iraní argumentó que se trataba de una respuesta a las acciones del Gobierno británico contra la República Islámica durante el último año, incluida su participación en el conflicto bélico que involucró a Estados Unidos e Israel.

El enfrentamiento con Occidente tiene otro antecedente clave: Estados Unidos incorporó a la Guardia Revolucionaria iraní a su listado de organizaciones terroristas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.

En enero de 2026, la Unión Europea también adoptó una decisión similar, después de la represión de las protestas antigubernamentales en Irán.

Con esta nueva resolución, Teherán amplía sus represalias diplomáticas y coloca formalmente a dos fuerzas militares argentinas bajo su propia clasificación de organizaciones terroristas, en una escalada que vuelve a tensar la relación bilateral.