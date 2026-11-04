Donald Trump se mostró "absolutamente dispuesto a aceptar" los resultados y admitió que Irán influyó en la derrota

En entrevistas con The New York Times y Fox News, el presidente atribuyó el revés republicano a que no figuraba en la boleta, expresó su disposición a trabajar con los demócratas y reiteró que usará su poder de veto.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró “absolutamente dispuesto a aceptar” los resultados electorales, según una nota del diario The New York Times (NYT). En una entrevista con dos periodistas del medio, Trump atribuyó las derrotas de los republicanos al hecho de que él no figuraba en la boleta electoral y manifestó su disposición a trabajar con los demócratas.

Los medios de comunicación estadounidenses proyectaron que los demócratas obtuvieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato.

La cuestión de Irán. En una entrevista con Fox News, Trump reconoció que la cuestión de Irán influyó en la derrota republicana en los comicios celebrados el martes.

El veto. Según informaron medios estadounidenses, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Partido Demócrata asuma el control del Congreso el próximo año, Trump expresó que está preparado para vetar la legislación demócrata si fuera necesario. En una entrevista con CBS News, realizada antes del cierre de las urnas, el mandatario señaló que acepta con agrado el apodo de “Sr. Veto”: “Tengo el poder definitivo, se llama ‘veto’”.