    • 4 de noviembre de 2026 - 09:44

    Donald Trump se mostró "absolutamente dispuesto a aceptar" los resultados y admitió que Irán influyó en la derrota

    En entrevistas con The New York Times y Fox News, el presidente atribuyó el revés republicano a que no figuraba en la boleta, expresó su disposición a trabajar con los demócratas y reiteró que usará su poder de veto.

    Donald Trump.
    Donald Trump.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró “absolutamente dispuesto a aceptar” los resultados electorales, según una nota del diario The New York Times (NYT). En una entrevista con dos periodistas del medio, Trump atribuyó las derrotas de los republicanos al hecho de que él no figuraba en la boleta electoral y manifestó su disposición a trabajar con los demócratas.

    Leé además

    La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos: “Beautiful morning”. Foto: NA/REUTERS

    Cristina Kirchner reaccionó en inglés a la derrota de Trump en las midterms: "Beautiful morning"
    Elecciones en EEUU | Los primeros resultados comenzarán a llegar desde las 20 de Argentina.

    EEUU vota y Trump se juega el Congreso: a qué hora empiezan los resultados y las claves de una noche decisiva

    Los medios de comunicación estadounidenses proyectaron que los demócratas obtuvieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en las elecciones de mitad de mandato.

    La cuestión de Irán. En una entrevista con Fox News, Trump reconoció que la cuestión de Irán influyó en la derrota republicana en los comicios celebrados el martes.

    El veto. Según informaron medios estadounidenses, al ser consultado sobre la posibilidad de que el Partido Demócrata asuma el control del Congreso el próximo año, Trump expresó que está preparado para vetar la legislación demócrata si fuera necesario. En una entrevista con CBS News, realizada antes del cierre de las urnas, el mandatario señaló que acepta con agrado el apodo de “Sr. Veto”: “Tengo el poder definitivo, se llama ‘veto’”.

    (NA-Xinhua)

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El presidente estadounidense, Donald Trump. 

    Trump calificó las elecciones de medio término como las "más importantes" de la historia de Estados Unidos

    Este martes se renueva toda la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado y 36 gobernaciones.

    Estados Unidos vota este martes: qué se elige y por qué Trump pone en juego el control del Congreso

    Donald Trump.-

    Donald Trump denunció fraude en las elecciones de Brasil y cuestionó el triunfo de Lula

    Caballos salvajes en Chernobyl: en 1998 liberaron a unos 30 para ver si sobrevivían y hoy son más de 300.

    Caballos salvajes en Chernobyl: en 1998 liberaron a unos 30 para ver si sobrevivían y hoy son más de 300

    Por Redacción Diario de Cuyo