Donald Trump denunció fraude en las elecciones de Brasil y cuestionó el triunfo de Lula

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que los comicios fueron “amañados” y “muy corruptos” , luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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“Me pareció terrible”, afirmó Trump este lunes ante los periodistas al salir de Washington rumbo a un acto de campaña por las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos.

“Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada. Se veía tan corrupta, tan terrible”, sostuvo el mandatario republicano . Además, consideró que el proceso electoral dejó una imagen negativa de Brasil.

Consultado sobre si planeaba tomar alguna medida al respecto, Trump respondió que su responsabilidad era gobernar Estados Unidos. También señaló que mantiene una buena relación con Lula, aunque insistió en sus cuestionamientos al desarrollo de los comicios.

La victoria de Lula se confirmó el domingo, cuando el mandatario brasileño obtuvo el 52% de los votos en la segunda vuelta, frente al 48% alcanzado por Flávio Bolsonaro. En números absolutos, la diferencia fue de aproximadamente 4,4 millones de sufragios: Lula reunió 64,2 millones de votos y su rival, 59,8 millones.

Flávio Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta del 4 de octubre, no reconoció la derrota y anunció que solicitará la anulación de las elecciones ante la Justicia. Entre sus argumentos, cuestionó la decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de extender dos horas el horario de votación, hasta las 19, hora local.

Además, el senador denunció que la Justicia le prohibió salir de Brasil. En un video, aseguró que fue intimado por la Policía a entregar sus pasaportes y que tiene restringida la posibilidad de abandonar el país.

La relación entre Trump y la familia Bolsonaro

El resultado electoral representa un revés para los sectores que buscaban ampliar la influencia de Washington en América Latina a través de gobiernos de derecha alineados con la agenda republicana.

Aunque Trump no expresó un respaldo formal a Flávio Bolsonaro durante la campaña, sí mantuvo gestos de acercamiento. En mayo, por ejemplo, recibió al senador brasileño en el Despacho Oval de la Casa Blanca, un encuentro poco habitual para un legislador extranjero.

Desde su regreso al poder, Trump incrementó la presión sobre el Gobierno de Lula. El año pasado, su administración impuso elevados aranceles a productos brasileños en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense durante su primer mandato.

El expresidente brasileño fue condenado por su participación en un intento de golpe de Estado, una causa que profundizó las tensiones entre los sectores políticos enfrentados en Brasil y que también tuvo repercusiones en la relación bilateral con Estados Unidos.