Efecto Lula en los mercados: el real se devalúa y los activos brasileños caen hasta 27%

La victoria de Lula da Silva en el balotaje de Brasil sacudió a los mercados financieros este lunes. Antes de la apertura de Wall Street, las acciones de empresas brasileñas mostraron fuertes bajas, en una jornada marcada por inversores que liquidaron las posiciones que habían tomado a favor de un triunfo de Flávio Bolsonaro.
Caídas de hasta 27%
El golpe más fuerte se vio en el fondo EWZ, que agrupa a las principales compañías brasileñas y cotiza en Estados Unidos. En las primeras operaciones, bajó de US$ 42,59 a US$ 31,20, una merma cercana al 27%.
Dos gigantes tecnológicos de la región también fueron castigados antes de la apertura:
- Nubank: se hundió 25,99%, hasta US$ 11,28.
- Mercado Libre: retrocedió 13,27%, hasta US$ 1.558. Brasil es su principal mercado, por encima incluso de la Argentina.
El real también sufrió: en los futuros de Chicago llegó a perder más del 10% de su valor tras conocerse el resultado.
Las bajas reflejan un cambio brusco de expectativas. Durante las tres semanas posteriores a la primera vuelta, los grandes fondos habían aumentado su exposición a activos brasileños, convencidos de que Bolsonaro ganaría el balotaje.
Esa apuesta había impulsado una suba generalizada: el Ibovespa acumuló una ganancia de alrededor del 7%, el real se apreció cerca de un 5% frente al dólar y el EWZ subió más del 11%.
Con el resultado de las urnas, los operadores tuvieron que deshacer esas posiciones. La venta se concentró en las primeras operaciones tras el balotaje y alcanzó tanto a acciones locales como a empresas muy expuestas al mercado brasileño, lo que muestra que el impacto no quedó limitado a la Bolsa de San Pablo.
La volatilidad volvió a poner la mira en el mecanismo de emergencia de la Bolsa de San Pablo, el circuit breaker, que frena las operaciones por 30 minutos si el Ibovespa cae 10% respecto del cierre previo. Sirve para contener ventas desordenadas y darles tiempo a los operadores para evaluar la situación.
La última vez que se activó fue en marzo de 2020, durante el desplome global provocado por la pandemia de Covid-19.