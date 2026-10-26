Efecto Lula en los mercados: el real se devalúa y los activos brasileños caen hasta 27%

La victoria de Lula da Silva en el balotaje de Brasil sacudió a los mercados financieros este lunes. Antes de la apertura de Wall Street , las acciones de empresas brasileñas mostraron fuertes bajas , en una jornada marcada por inversores que liquidaron las posiciones que habían tomado a favor de un triunfo de Flávio Bolsonaro .

Lula, tras su reelección en Brasil: "Fue una derrota para el negacionismo, una derrota para la mentira"

El peronismo sanjuanino se subió a la remontada de Lula, el oficialismo mantuvo la cautela y LLA en silencio

El golpe más fuerte se vio en el fondo EWZ , que agrupa a las principales compañías brasileñas y cotiza en Estados Unidos. En las primeras operaciones, bajó de US$ 42,59 a US$ 31,20 , una merma cercana al 27% .

Dos gigantes tecnológicos de la región también fueron castigados antes de la apertura:

El real también sufrió: en los futuros de Chicago llegó a perder más del 10% de su valor tras conocerse el resultado.

Las bajas reflejan un cambio brusco de expectativas . Durante las tres semanas posteriores a la primera vuelta , los grandes fondos habían aumentado su exposición a activos brasileños, convencidos de que Bolsonaro ganaría el balotaje .

Esa apuesta había impulsado una suba generalizada: el Ibovespa acumuló una ganancia de alrededor del 7%, el real se apreció cerca de un 5% frente al dólar y el EWZ subió más del 11%.

Con el resultado de las urnas, los operadores tuvieron que deshacer esas posiciones. La venta se concentró en las primeras operaciones tras el balotaje y alcanzó tanto a acciones locales como a empresas muy expuestas al mercado brasileño, lo que muestra que el impacto no quedó limitado a la Bolsa de San Pablo.

La volatilidad volvió a poner la mira en el mecanismo de emergencia de la Bolsa de San Pablo, el circuit breaker, que frena las operaciones por 30 minutos si el Ibovespa cae 10% respecto del cierre previo. Sirve para contener ventas desordenadas y darles tiempo a los operadores para evaluar la situación.

La última vez que se activó fue en marzo de 2020, durante el desplome global provocado por la pandemia de Covid-19.