Lula, tras su reelección en Brasil: "Fue una derrota para el negacionismo, una derrota para la mentira"

El presidente brasileño celebró su cuarto mandato en un acto en San Pablo, prometió “el mejor mandato” de la historia y pidió regular las plataformas digitales. Obtuvo el 51,75% de los votos.

Luiz Inácio Lula da Silva habló por primera vez tras ganar el balotaje frente a Flávio Bolsonaro y asegurar su reelección para un histórico cuarto mandato. Con más del 99% de las urnas escrutadas, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró el 51,75% de los votos válidos, contra el 48,25% del candidato del Partido Liberal (PL). Así seguirá al frente del Gobierno otros cuatro años.

El mandatario atribuyó la victoria a la participación: dijo que la gente fue a votar porque se la convenció de que el voto era clave para fortalecer la democracia. Después apuntó contra su rival: “Fue una derrota para el negacionismo, una derrota para la mentira”, y aseguró que jamás imaginó que alguien pudiera mentir “con tanta desfachatez”. También lanzó una frase de tono soberanista: “Este país no acepta ser el patio del fondo de nadie”.

En ese tramo citó al músico Chico Buarque, que había elogiado a su gobierno porque no le habla con tono duro a Bolivia ni con tono sumiso a Estados Unidos. Sobre el balance de la campaña, afirmó que las elecciones le dejaron “muchas lecciones” y que cambiará la manera de gobernar.

Lula sostuvo que en estos comicios hubo que enfrentar una intromisión del exterior que llegó a través de las plataformas digitales, y planteó la necesidad de regular a las grandes tecnológicas. “El crimen en el mundo digital tiene que ser tratado igual al crimen en la vida real”, afirmó. Agradeció a quienes trabajaron en esas plataformas para protegerse de la injerencia y a la juventud brasileña, que luchó por defender la democracia.

El presidente celebró la remontada inédita en un acto en un hotel de la ciudad de São Paulo, junto a su esposa, Janja da Silva, al vicepresidente reelecto, Geraldo Alckmin, y otros aliados. Destacó que logró reducir la abstención respecto de la primera vuelta, de hace tres semanas, en la que había quedado segundo detrás del senador de ultraderecha.