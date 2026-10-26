    • 26 de octubre de 2026 - 08:06

    Flávio Bolsonaro pedirá anular el balotaje en Brasil: "Es imposible reconocer el resultado en esas condiciones"

    El senador del PL cuestionó la extensión del horario de votación dispuesta por el Supremo y denunció irregularidades. Lula se impuso con el 51,76% de los votos y logró un cuarto mandato.

    Flávio Bolsonaro.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, anunció que solicitará la anulación de las elecciones en Brasil luego de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). Además, acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) de haber modificado las reglas de la votación.

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    El principal blanco de sus críticas fue el ministro Cristiano Zanin, que dispuso extender hasta las 19 el horario de sufragio en todo el país. Según Bolsonaro, el magistrado actuó a pedido de un antiguo socio y salteó a la justicia electoral. En un breve discurso tras conocerse el resultado, aseguró que su equipo legal avanzará con la presentación y que no aceptará que las reglas hayan cambiado de forma arbitraria, algo que atribuyó a “los amigos de Lula” en el máximo tribunal.

    El candidato derrotado calificó lo ocurrido como “inaceptable” y sostuvo que nunca antes alguien había cambiado las reglas con “un trazo de pluma”. Para él, “es imposible reconocer el resultado” en esas condiciones.

    Bolsonaro agregó que fiscales del PL fueron retirados de la sala de seguridad durante el proceso electoral y reclamó explicaciones antes de que el país acepte el resultado. También habló de una ruptura de la igualdad entre los brasileños de distintos estados, por las diferencias en las condiciones de votación. Afirmó que nunca sabrá cuántos votos más podría haber sumado en los distritos donde no se reabrieron las urnas.

    Cerró su mensaje con un pedido a sus seguidores: no bajar los brazos y mantener la postura frente al resultado.

    Un resultado ajustado y con pocos precedentes

    Según los datos difundidos, Lula obtuvo el 51,76% de los votos y Bolsonaro el 48,24%, una diferencia de 3,52 puntos porcentuales. Así, el líder del PT aseguró un cuarto mandato no consecutivo.

    El resultado invirtió el panorama de la primera vuelta, del 4 de octubre, cuando Bolsonaro había sido el más votado con el 47% frente al 45,1% de Lula.

    Además, rompió una tendencia histórica: desde la vuelta de las elecciones presidenciales directas, en 1989, todos los candidatos que lideraron la primera vuelta llegaron al Palacio del Planalto. Lula es el primer aspirante que gana un balotaje habiendo quedado segundo en la ronda inicial.

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